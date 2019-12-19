مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بلدة الخضر ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، المئات من أشجار الزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد صاحب الأرض هشام البرميل، أن مستوطنين من مستوطنة "سيدي بوعز" الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا أكثر من 300 شجرة زيتون، واستولوا عليها، في منطقة وادي الغويط المسماة "مراح صعب"، غرب بلدة الخضر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقال البرميل: "إن المستوطنين اعتدوا على أراضيهم البالغة مساحتها 30 دونما واقتلعوا 300 شجرة قبل شهرين، مؤكدا أن هذا التصعيد يهدف إلى تهجيرهم والاستيلاء على الأرض لأغراض استيطانية".