شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بلدة الخضر ببيت لحم

مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بلدة الخضر ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، المئات من أشجار الزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد صاحب الأرض هشام البرميل، أن مستوطنين من مستوطنة "سيدي بوعز" الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا أكثر من 300 شجرة زيتون، واستولوا عليها، في منطقة وادي الغويط المسماة "مراح صعب"، غرب بلدة الخضر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال البرميل: "إن المستوطنين اعتدوا على أراضيهم البالغة مساحتها 30 دونما واقتلعوا 300 شجرة قبل شهرين، مؤكدا أن هذا التصعيد يهدف إلى تهجيرهم والاستيلاء على الأرض لأغراض استيطانية".

أخبار ذات صلة

(هآرتس): شكوك إسرائيلية حول التوصل لتهدئة طويلة الأمد مع حماس

(هآرتس): شكوك إسرائيلية حول التوصل لتهدئة طويلة الأمد مع حماس

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل من شمال قطاع غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل من شمال قطاع غزة

محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بلدة الخضر ببيت لحم

مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بلدة الخضر ببيت لحم

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

حماس تَرُد على تصريحات الرئيس عباس بشأن المرسوم الرئاسي للانتخابات

حماس تَرُد على تصريحات الرئيس عباس بشأن المرسوم الرئاسي للانتخابات

منوعات

بيرين سات تغضب الجمهور بعد ظهورها في صورة جريئة

بيرين سات تغضب الجمهور بعد ظهورها في صورة جريئة

هل تتذكرون الفنانة التي أدت دور زوينة في مسلسل جواهر؟ شاهدوا كيف أصبحت

هل تتذكرون الفنانة التي أدت دور زوينة في مسلسل جواهر؟ شاهدوا كيف أصبحت

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: &#34;زوجي صورني&#34;

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: "زوجي صورني"

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

عربي

الجامعة العربية ترفض قرار البرازيل فتح مكتب تجاري بالقدس وتحذر من تداعياته

الجامعة العربية ترفض قرار البرازيل فتح مكتب تجاري بالقدس وتحذر من تداعياته

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

الجيش السوري يستعد لمعركة &#34;إدلب الكبرى&#34;

الجيش السوري يستعد لمعركة "إدلب الكبرى"

مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد

مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد