(هآرتس): شكوك إسرائيلية حول التوصل لتهدئة طويلة الأمد مع حماس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أظهرت وثيقة لمركز معلومات الاستخبارات في تل أبيب، أن جهات اسرائيلية مختلفة، شككت شككت بالتوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة.



وأظهرت الوثيقة التي نشرتها صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، أن هناك شكوك كبيرة في إمكانية التوصل لتهدئة طويلة الأمد مع حماس في قطاع غزة.



وأشارت الوثيقة، إلى أن حماس لا ترغب بالارتباط بتهدئة تستمر 10 سنوات، ولكنها تريد التوصل لاتفاق مماثل للذي تم التوصل إليه بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، وتريد تحسين الحياة للمواطنين بغزة بدون الارتباط بسنوات محددة.



وتشير الصحيفة، إلى أن قيادة الجيش الإسرائيلي رأت في تكرار الانتخابات وعدم وجود حكومة مستقرة سوف يقلل من قدرة المناورة السياسية ولن تسمح بالتوصل لاتفاق على نطاق واسع.



وأظهر الجنرال احتياط مايكل ميلشتاين، شكوكًا أكبر تجاه إمكانية التوصل لتهدئة طويلة لأسباب تتعلق بحماس التي لم تتخذ قراراً إستراتيجيًا بشأن ذلك، إلى جانب عدم استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات كبيرة وبعيدة المدى ملزمة لها خاصةً في ظل فترة الانتخابات.