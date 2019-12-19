نتنياهو: حكومة قوية بقيادة الليكود ستفرض السيادة في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حزب الليكود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أمام لحظة تاريخية لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وهذا يتطلب حكومة يمينية قوية.
أكد رئيس حزب الليكود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أمام لحظة تاريخية لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وهذا يتطلب حكومة يمينية قوية.
وقال نتنياهو وفق موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: "حكومة يمينية قوية يقودها حزب الليكود ستفعل ذلك، إنه ممكن، وفي أيدينا".
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