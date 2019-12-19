نتنياهو: حكومة قوية بقيادة الليكود ستفرض السيادة في الضفة





وقال نتنياهو وفق موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: "حكومة يمينية قوية يقودها حزب الليكود ستفعل ذلك، إنه ممكن، وفي أيدينا".

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حزب الليكود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أمام لحظة تاريخية لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وهذا يتطلب حكومة يمينية قوية.