الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل من شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين، بزعم عبورهم السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن الفلسطينيين كان بحوزتهم سكاسكين، حيث تم ضبطها، مدعيا في الوقت ذاته أنهم كانوا ينوون تنفيذي عمليات.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.