شؤون فلسطينية

محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة
السفير محمد العمادي ونائبه خالد الحردان
رام الله - دنيا الوطن
غادر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وأكدت دائرة إعلام المعابر بغزة: "مغادرة السفير العمادي ونائبه خالد الحردان، لقطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.

وكان العمادي وصل إلى القطاع فجر الأربعاء، عبر معبر بيت حانون/ايرز، وقام بتوقيع اتفاقية البدء في أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مركز نوره راشد الكعبي لغسيل الكلى في محافظة شمال قطاع غزة.

وسلم عددا من مركبات ومعدات الإطفاء الخاصة والمجهزة، لصالح جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، بتبرع كريم من دولة قطر، عصر اليوم الأربعاء في فندق المشتل بغزة.

وأقامت اللجنة القطرية مراسم تسليم (22) من مركبات ومعدات الإطفاء من قِبل سعادة السفير محمد العمادي، للواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، بحضور لفيف من قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهاز الدفاع المدني في القطاع.

أخبار ذات صلة

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

الجبهة الشعبية: سنَرُدُّ على اعتقالات الشاباك بالفِعل وليس القول

الجبهة الشعبية: سنَرُدُّ على اعتقالات الشاباك بالفِعل وليس القول

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية

مرسوم فلسطيني يعترف بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة

مرسوم فلسطيني يعترف بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة

منوعات

بيرين سات تغضب الجمهور بعد ظهورها في صورة جريئة

بيرين سات تغضب الجمهور بعد ظهورها في صورة جريئة

هل تتذكرون الفنانة التي أدت دور زوينة في مسلسل جواهر؟ شاهدوا كيف أصبحت

هل تتذكرون الفنانة التي أدت دور زوينة في مسلسل جواهر؟ شاهدوا كيف أصبحت

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: &#34;زوجي صورني&#34;

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: "زوجي صورني"

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

عربي

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

الجيش السوري يستعد لمعركة &#34;إدلب الكبرى&#34;

الجيش السوري يستعد لمعركة "إدلب الكبرى"

مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد

مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد

توافق لبناني على اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

توافق لبناني على اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة