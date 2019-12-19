محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة





وأقامت اللجنة القطرية مراسم تسليم (22) من مركبات ومعدات الإطفاء من قِبل سعادة السفير محمد العمادي، للواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، بحضور لفيف من قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهاز الدفاع المدني في القطاع.







رام الله - دنيا الوطنغادر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.وأكدت دائرة إعلام المعابر بغزة: "مغادرة السفير العمادي ونائبه خالد الحردان، لقطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.وكان العمادي وصل إلى القطاع فجر الأربعاء، عبر معبر بيت حانون/ايرز، وقام بتوقيع اتفاقية البدء في أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مركز نوره راشد الكعبي لغسيل الكلى في محافظة شمال قطاع غزة.وسلم عددا من مركبات ومعدات الإطفاء الخاصة والمجهزة، لصالح جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، بتبرع كريم من دولة قطر، عصر اليوم الأربعاء في فندق المشتل بغزة.