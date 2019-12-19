شؤون فلسطينية

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات الفلسطينية، كما أنها تدفع مساعدات نقدية لـ106 آلاف أسرة محتاجة منها 70 ألفا في غزة، لأننا وطن واحد ونتطلع لتعزيز وتمكين صمود المواطنين في كل مكان.

وأضاف اشتية في تصريح صحفي، أن الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك.

وشدد اشتية في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الموظفين الإداريين الثاني للعام الجاري، الذي تنظمه النيابة العامة، بمدينة أريحا، اليوم الخميس، على أن شعبنا بحاجة للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لأننا نحتاج إلى الديمقراطية، مبينا أن من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك.

وقال اشتية إن العالم يعيش في ظروف متغيرة متسارعة، تنعكس على النظام الإداري في أي بلد، لذلك نريد مواكبة التطور في العالم.

وأوضح أن الحالة الفلسطينية تعيش ظروفا معقدة واستثنائية تختلف عن أي دولة في العالم، والمعاناة التي يعيشها شعبنا في القدس وأريحا وحصار غزة، تجعل كل شخص منا يمثل تحديا، في مواجهة تحديات مختلفة.

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