الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، موعد زيارة ولي العهد البريطاني، الأمير ويلز، إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، وذلك للقاء الرئيس محمود عباس.





وقالت الرئاسة الفلسطينية، وفق (وفا): "نرحب بزيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، ولي عهد المملكة المتحدة، والذي سيزور فلسطين في كانون الثاني/ يناير من العام 2020، وذلك تلبية لدعوة كريمة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس".



وأضافت: "تعرب الرئاسة الفلسطينية، عن تطلعها بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين والشعبين".



رام الله - دنيا الوطن