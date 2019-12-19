الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021



جاء ذلك، خلال الزيارة الميدانية للوزير لقطاع غزة، بهدف الإطلاع على عدد من مشاريع البنية التحتية الممولة من الصندوق لصالح بلديات قطاع غزة، خلال العام 2019، والتي رافقه خلالها مدير عام الصندوق، د. توفيق البديري.



وأكد الصالح، أن تخصيص هذا المبلغ، جاء ضمن توجيهات الرئيس، وتعلميات رئيس الوزراء، ومساعي الحكومة الفلسطينية والوزارة؛ لتطوير قطاع الحكم المحلي، وتوفير الدعم المالي اللازم؛ لتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التنموية لصالح الهيئات المحلية، والتي تهدف بالأساس لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز صمودهم.



وأشار الصالح، إلى أن هذا الدعم، يأتي استمراراً للدعم المقدم لبلديات قطاع غزة، عبر برامج الصندوق على مدار أكثر من عشر سنوات، دون انقطاع بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها القطاع من الانقسام والحروب المتتالية، التي شنها الاحتلال وألحقت أضراراً بالغة في البنية التحتية لبلديات القطاع.



بدوره، أشار البديري، إلى أن التمويل المخصص للأعوام 2020-2021 هو لاستمرار دعم برامج الصندوق، والتي تشمل: برنامج تطوير البلديات، وهو برنامج وطني متعدد المراحل، تم تبنيه من الحكومة الفلسطينية، وتكليف الصندوق بتنفيذه، والذي يقدم دعماً للبلديات لتحسين وتطوير خدمات البلديات عبر مشاريع بنيه تحتية واجتماعية بالإضافة إلى تعزيز أداء البلديات من أجل خدمات أفضل، وبرنامج تطوير المناطق المهمشه أو المناطق الأقل حظاً والذي يهدف إلى تمويل مشاريع خدماتية في تجمعات سكانية هشة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة تلك المجتمعات في تطوير مناطقهم بالتعاون والشراكه مع بلديات تلك المناطق.



وتابع البديري: بالإضافة إلى المشاريع الطارئة كثيفة العمالة لتحسين خدمات البلديات في قطاع غزة، والذي يهدف الى مساعدة بلديات قطاع غزة في تمويل خدمات أساسية للحد من آثار الأزمة المالية التي تمر بها بلديات قطاع غزة على قدرة البلديات في تقديم الخدمات، وذلك عبر مشاريع تخلق فرص عمل مؤقتة للمساعدة في معالجة أزمة البطالة المرتفعة في قطاع غزة.



وشملت الزيارة جولة في ميدانية للاطلاع على المشاريع التي تم تمويلها من قبل الصندوق في بعض البلديات، ومنها مشاريع في مدينة غزة ومدينة دير البلح، ورفح والشوكة، بالإضافة إلى عبسان الصغيرة وعبسان الكبيرة في جنوب قطاع غزة.

وشملت الزيارة جولة في ميدانية للاطلاع على المشاريع التي تم تمويلها من قبل الصندوق في بعض البلديات، ومنها مشاريع في مدينة غزة ومدينة دير البلح، ورفح والشوكة، بالإضافة إلى عبسان الصغيرة وعبسان الكبيرة في جنوب قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، المهندس مجدي الصالح، عن تخصيص 45 مليون دولار للعامين 2020-2021 وذلك لدعم بلديات قطاع غزة، من خلال الصندوق، بتمويل من الحكومة الفلسطينية، ومجموعة المانحين الدوليين (الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا).