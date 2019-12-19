وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

الطالب محمد عماد عبد الله عصعوص

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها تتابع بتعليمات الوزير الدكتور رياض المالكي، وعبر سفارتها في ألمانيا، ومنذ اللحظات الأولى، قضية الطالب محمد عماد عبد الله عصعوص، من مثلث الشهداء بمحافظة جنين، الذي اختفت آثاره منذ ما يقارب الشهر، ليتم قبل أيام معدودة، العثور على جثمانه من قبل الشرطة الألمانية.



وتتابع السفارة من جهتها، قضية وملابسات اختفائه، ووفاته، بانتظار التقرير النهائي للشرطة الألمانية، والطب الشرعي؛ ليتم نقل جثمانه إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع عائلته وذويه.