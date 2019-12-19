شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية: سنَرُدُّ على اعتقالات الشاباك بالفِعل وليس القول

الجبهة الشعبية: سنَرُدُّ على اعتقالات الشاباك بالفِعل وليس القول
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي وأدواته (الإجرامية) المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد زهران، مُؤكدة أنّ "استمرار إضرابه عن الطعام لليوم 87 وتحدّيه للسجان، انتصارٌ عليه، وتأكيدٌ على لرفضه الاعتراف بشرعية المحكمة وشرعية اعتقاله".

جاء ذلك، في مؤتمرٍ صحفيّ عقدته الجبهة، اليوم الخميس في غزة، بالتزامن مع عقد جلسة للأسير زهران في المحاكم الإسرائيلية الصوريّة، حيث ألقى كلمة الجبهة عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة، مسئول لجنة الأسرى، علام كعبي، الذي أكد، "أن الوقوف إلى جانب الرفيق زهران، وجميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، يتطلب تصعيد الاشتباك المفتوح مع العدو، وإلى صوغ برنامج نضالي وطني وشعبي مكثف".

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إذا كان العدو يظن أن حربه الخاصة، التي أعلنها ضد قادة وكوادر الجبهة في الضفة الغربية والسجون، قادرة على أن توقف جذوة المقاومة داخل الجبهة، أو أن يضعفها فهو واهم، فعليه أن يعود إلى تجربته المريرة مع الجبهة الشعبية، ليدرك من جديد أن الاستهدافات والضربات، سوف تزيد الجبهة قوة ولا تضعفها، والأيام القادمة ستؤكد فشله".

وأضاف: "وفي هذا السياق، فإن الجبهة ليس لديها ما تقوله حول إعلان الاحتلال، الكشف عن خلية نفذت سلسلة عمليات، وإعطائها صبغة دراماتيكية، ولكن لديها ما ستفعله للردّ على هذه الهجمة الاحتلالية بحق قادتها وكوادرها".

وشدّد على أنّ "استمرار استفراد الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى، وخصوصاً المرضى والإداريين، يُمثل من جديد علامات استفهام حول الدور المفترض، أن تقوم به المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الصليب الأحمر؛ لتعرية هذه الهجمة الاحتلالية على الأسرى، وفضح سياسة الاعتقال الإداري، لأن هذا الصمت بمثابة تواطؤ واضح، ويعزز القناعات بأن هذه المؤسسات عبءٌ على الحركة الأسيرة".

وقال: "إن تصاعد الهجمة الإسرائيلية البشعة بحق الحركة الأسيرة، تستوجب من المؤسسات الرسمية بشكل عاجل، تدويل ملف الأسرى، وتوثيق هذه الجرائم وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية، فمن غير المقبول، حالة التلكؤ لهذه المؤسسات عن القيام بهذه الخطوة المهمة".

وختم المؤتمر الصحفي بالتشديد على أنّ "الهجمة الواسعة ضدها لن تزيدها إلا إصراراً في المضي قدماً على درب النضال والمقاومة، الدرب الوحيد القادر على تحقيق أهدافنا المنشودة في العودة والحرية والاستقلال، فلن ترهبنا أساليب الاحتلال ولا حربه ولا اعتقالاته، فالجبهة باقية وقوية وشامخة، وستظل شوكة دائمة في حلق العدو".

يأتي هذا، في الوقت الذي تشنّ فيه أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي  بمختلف أذرعها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومصلحة السجون، حرباً شرسة ضد قادة وكوادر وأعضاء الجبهة الشعبية في الضفة الغربية المحتلة وفي داخل المعتقلات الإسرائيلية، وفق ما ذكرته الشعبية في مؤتمرها.

وكشف ما يُسمّى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، أمس الأربعاء، اعتقاله عشرات من قادة وكوادر الجبهة الشعبية، ممّن قال إنّهم شكّلوا خليةً عسكرية لمقاومة "إسرائيل" وخطّطوا ونفّذوا عمليات فدائية ضد جنود ومستوطنين.





أخبار ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

&#34;التربية&#34; تُعلن نتائج الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

"التربية" تُعلن نتائج الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

النخالة: رسالة المقاومة واضحة وقوية وسنُرد على كل عدوان موحدين

النخالة: رسالة المقاومة واضحة وقوية وسنُرد على كل عدوان موحدين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية

مرسوم فلسطيني يعترف بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة

مرسوم فلسطيني يعترف بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة

منوعات

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: &#34;زوجي صورني&#34;

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: "زوجي صورني"

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

شمس الكويتية: أمي &#34;لطمت على وجهها&#34; بعدما وصلها هذا الخبر عني

شمس الكويتية: أمي "لطمت على وجهها" بعدما وصلها هذا الخبر عني

عربي

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

الجيش السوري يستعد لمعركة &#34;إدلب الكبرى&#34;

الجيش السوري يستعد لمعركة "إدلب الكبرى"

مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد

مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد

توافق لبناني على اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

توافق لبناني على اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة