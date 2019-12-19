قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية.



وقال نادي الأسير: إن سبعة مواطنين، جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة وهم: فيصل كمال قنداح (21 عامًا)، وعلاء علي فرج (21 عامًا)، والفتى موسى عيسى شراكة، وجهاد أبو صبيح، ونضال عليان، ويوسف منذر عليان، وسليمان قطش (16 عامًا).



ومن محافظة جنين، اعتقل ثلاثة مواطنين وهم: محمد جلامنة، ونضال ربحي الشلبي، وهو أسير سابق، ووليد جمال حسين.



يُضاف إلى المعتقلين، أحمد سامي العطاونة، من بلدة بيت كاحل قضاء الخليل، وعز الدين أبو عدوان (24 عامًا) من قلقيلية، والطفل أحمد أبو رومي من بلدة العيساوية، في القدس، حيث جرى اعتقاله بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.