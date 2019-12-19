مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين، وانتشروا على التلة المحيطة.



وكمن المستوطنون للمواطنين على مدخل المستوطنة المذكورة على شارع جنين- نابلس، وبين كروم الزيتون في المنطقة الواقعة بين بلدتي برقة، وسيلة الظهر.



يشار إلى أن المستوطنين، يتواجدون في تلك المنطقة، بشكل شبه يومي.



