شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين، وانتشروا على التلة المحيطة.

وكمن المستوطنون للمواطنين على مدخل المستوطنة المذكورة على شارع جنين- نابلس، وبين كروم الزيتون في المنطقة الواقعة بين بلدتي برقة، وسيلة الظهر.

يشار إلى أن المستوطنين، يتواجدون في تلك المنطقة، بشكل شبه يومي.

 

أخبار ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

الجبهة الشعبية: سنَرُدُّ على اعتقالات الشاباك بالفِعل وليس القول

الجبهة الشعبية: سنَرُدُّ على اعتقالات الشاباك بالفِعل وليس القول

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

&#34;التربية&#34; تُعلن نتائج الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

"التربية" تُعلن نتائج الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

النخالة: رسالة المقاومة واضحة وقوية وسنُرد على كل عدوان موحدين

النخالة: رسالة المقاومة واضحة وقوية وسنُرد على كل عدوان موحدين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتية

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية

مرسوم فلسطيني يعترف بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة

مرسوم فلسطيني يعترف بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة

منوعات

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: &#34;زوجي صورني&#34;

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: "زوجي صورني"

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

شمس الكويتية: أمي &#34;لطمت على وجهها&#34; بعدما وصلها هذا الخبر عني

شمس الكويتية: أمي "لطمت على وجهها" بعدما وصلها هذا الخبر عني

عربي

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

الجيش السوري يستعد لمعركة &#34;إدلب الكبرى&#34;

الجيش السوري يستعد لمعركة "إدلب الكبرى"

مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد

مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد

توافق لبناني على اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

توافق لبناني على اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة