مستوطنون يقتحمون موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين، وانتشروا على التلة المحيطة.
وكمن المستوطنون للمواطنين على مدخل المستوطنة المذكورة على شارع جنين- نابلس، وبين كروم الزيتون في المنطقة الواقعة بين بلدتي برقة، وسيلة الظهر.
يشار إلى أن المستوطنين، يتواجدون في تلك المنطقة، بشكل شبه يومي.
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين، وانتشروا على التلة المحيطة.
وكمن المستوطنون للمواطنين على مدخل المستوطنة المذكورة على شارع جنين- نابلس، وبين كروم الزيتون في المنطقة الواقعة بين بلدتي برقة، وسيلة الظهر.
يشار إلى أن المستوطنين، يتواجدون في تلك المنطقة، بشكل شبه يومي.
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