النخالة: رسالة المقاومة واضحة وقوية وسنُرد على كل عدوان موحدين

وأضاف النخالة، خلال كلمة له اليوم الأربعاء، أن رجال سرايا القدس، سجلوا ملحمة جديدة في تاريخ شعبنا، وسبتقى علامة فارقة في مسيرة التحرير والعودة، متابعاً: "انضمت ثلة من أكرم الرجال لقائمة المجد والشهداء، بقيادة القائد الحبيب والعزيز، بهاء أبو العطا".





وتابع النخالة: "قبل شهر من الآن كان رجال الجهاد، ورجال المقاومة، يتصدون لعدونا جديد، ولغطرسة عدو لم يتوقف يوماً عن القتل، إما بالحصار أو بالسلاح والقصف والتدمير، وهدم البيوت، إن أبناءكم يصنعون مجداً جديداً، رغم القلة في الزاد والعتاد، ونقول للعالم: لن نقتل ليأتي يوم آخر نكون فيه أفضل حالاً".

وتابع: "سنستمر في طريقة المقاومة والجهاد، مهما كانت التحديات، وأؤكد على وحدة المقاومة، وسنرد على كل عدوان موحدين، ولن يمر أي عدوان إسرائيلي بدون رد، وهذا ما توافقنا عليه مع الإخوة في حركة حماس، وقوى المقاومة".