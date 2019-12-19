اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

الأسير شادي غازي محاجنه

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير: إن اليوم الخميس، موعد الإفراج عن الأسير شادي غازي محاجنة، من بلدة رمانه قضاء جنين، وذلك بعد اعتقال استمر 7 سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.



ولفت نادي الأسير، إلى أنه سيتم الإفراج عنه من معتقل (جلبوع).