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قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (قبس) الكويتية، إن تقدماً في سبيل حل الأزمة الخليجية بين دول المقاطعة الأربع وقطر، حدث بين الرياض والدوحة.

وأوضحت الصحيفة، أنها علمت من مصادر خليجية رفيعة، أن المفاوضات السعودية- القطرية لحل الأزمة الخليجية، أسفرت عن الاتفاق على ثلاث نقاط حتى الآن.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر وصفته بالموثوق والمطلع على ملف المفاوضات قوله: إن النقطة الأولى تتعلق بتهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية، تسودها فرصة إمكان التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأكدت الصحيفة، أن حضور الممكلة العربية السعودية لكأس خليجي 24 التي أقيمت في قطر خلال الشهر الجاري، وفازت بها البحرين، كانت ضمن تهيئة الجو العام للمصالحة.

النقطة الثانية: عدم المساس بالرموز، وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصدر، أن الاتفاق الثاني، يتعلق بعدم المس بالرموز، أي الشخصيات المرموقة والسيادية في البلدين، وهذا الاتفاق يجب أن يلتزمه الصحفيون والمؤيدون والمسؤولون والمغردون المعروفون وغيرهم من المؤثرين، وأصحاب القرار، الذين عليهم الكف عن أي مس بالرموز.

النقطة الثالثة: عدم إطلاق أي تصريحات معادية، وكانت نقطة عدم إطلاق أي تصريحات معادية من قبل المسؤولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني، هي الاتفاق الثالث الذي توصل إليه الجانبان السعودي والقطري، وفقاً للصحيفة.

وشددت الصحيفة، على أن هناك بعض النقاط الخلافية التي يتم تداولها على طاولة النقاش، مضيفة أن الأمر ليس سهلاً حيث تتقدم المفاوضات خطوة، وتتأخر خطوتين.

وأكدت الصحيفة، أن لقاءات على مستويات عدة، تجري بين البلدين حالياً، منها على المستوى الوزاري، وبعضها يجري في عواصم أوروبية، وأن النقاش مستمر حول نقاط خلافية أخرى، والأيام والأسابيع المقبلة، قد تشهد إعلاناً مباشراً أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه، وما بقي من أمور عالقة.

وكان وزير الخارجية القطري صرح، مطلع الشهر الجاري، بأن بلاده تقيم حواراً مع السعودية؛ لحل الأزمة الخليجة، كاشفاً عن عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي البلدين في أماكن مختلفة.

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