وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، وبالتنسيق مع وزارة المالية، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم مؤخراً، وذلك عن شهر 10/2019، اليوم الخميس الموافق 19/12/2019 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في كافة فروع بنك البريد.
أعلنت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، وبالتنسيق مع وزارة المالية، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم مؤخراً، وذلك عن شهر 10/2019، اليوم الخميس الموافق 19/12/2019 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في كافة فروع بنك البريد.
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