وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، وبالتنسيق مع وزارة المالية، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم مؤخراً، وذلك عن شهر 10/2019، اليوم الخميس الموافق 19/12/2019 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في كافة فروع بنك البريد.