حماس تَرُد على تصريحات الرئيس عباس بشأن المرسوم الرئاسي للانتخابات

ردت حركة حماس، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن المرسوم الرئاسي للانتخابات، وربطه بإجرائها بالقدس الشرقية.





ودعا الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، وفق الموقع الرسمي لحماس، الرئيس عباس إلى "الاستجابة للإرادة الشعبية والفصائلية المطالبة بإصدار مرسوم للانتخابات التشريعية والرئاسية، ووقف التعامل مع الانتخابات كقضية حزبية".



وطالب قاسم، بتحويل مطلب الانتخابات في القدس إلى حالة اشتباك جماهيري وإعلامي وسياسي ضد الاحتلال، وصولاً لإجباره على إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.



وأكد قاسم، أن تجربة شعبنا تثبت أنه قادر على انتزاع ما يريد من الاحتلال عبر الاشتباك الشامل معه، وليس عبر استجدائه كما تفعل السلطة وقيادتها.







وأمس، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إن هناك البعض يقولون أصدروا مرسوماً رئاسياً للانتخابات، متسائلاً: "نصدر مرسوماً من أجل ماذا؟ من أجل الضغط على إسرائيل، إفرض أن إسرائيل لم تقبل بإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس، ماذا سنفعل بالمرسوم؟ هل نتراجع أو في هذه اللحظة عندما نصدر مرسوماً تبدأ الضغوط علينا إقبلوا بهذا، واقبلوا بتلك، اقبلوا بهذا الموضوع، لن نقبل إطلاقاً".



جاء ذلك، خلال كلمته بمستهل اجتماعات المجلس الثوري لحركة "فتح"، مساء اليوم الأربعاء، في دورته السابعة "دورة الخيار الشعبي الديمقراطي، والمقاومة الشعبية للتصدي للمخططات الصهيوأميركية"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.



وقال الرئيس عباس: إنه دون أن ينتخب أهل القدس في قلب القدس وليس في ضواحيها، لا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا، ولن نقبل إطلاقاً أن ينتخب أهل القدس إلا في القدس"، مشدداً على "أنه لا أحد يستطيع أن يضغط علينا في هذا الموضوع أو غيره، لن نسمح ولن نقبل إطلاقاً، أن تأتينا ضغوط من هنا أو هناك".



وقال الرئيس عباس: "بدون إجراء الانتخابات في القدس لن تجري الانتخابات، ونحن جادون في الوصول إلى الانتخابات لأننا مؤمنون بها، ونريد أن تجرى هذه الانتخابات لأن آخر انتخابات جرت لدينا عام 2006، ولذلك يجب أن نجريها، ولكن ليس بأي ثمن".

رام الله - دنيا الوطن