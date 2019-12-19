الجيش السوري يستعد لمعركة "إدلب الكبرى"

أعلنت صحيفة (الوطن) السورية، عن تحضيرات عسكرية ممهدة للجيش السوري، لمعركة إدلب الكبرى، وذلك من خلال حشد أعداد وأعتدة عسكرية قبل أيام من انطلاق معركتها ضد تنظيم (جبهة النصرة) وحلفائه.



وحسب الصحيفة، فإن ​الجيش السوري،​ يُمهد نارياً لمعركة إدلب الكبرى، التي اقتربت بعدما حشد لها قبل أيام؛ لتكون معركة حاسمة لتحرير إدلب وأريافها من تنظيم "(جبهة النصرة) وحلفائه إذا ما أزفت ساعتها.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الجيش، بدأ تمهيده الناري باستهداف ​الطيران الحربي السوري​ والروسي بغارات مكثفة نقاط انتشار الإرهابيين في ​سراقب​ و​معرة النعمان​.



وأوضحت الصحيفة، أن الجيش السوري مستعد لتحرير إدلب

وأريافها من المسلحين، لافتاً إلى أن الطيران المروحي، استهدف مواقع المجموعات المسلحة في تلمنس والتح والرفة وقطرة والغدقة ومعرشمشة ومعرشورين ودير الغربي ومعرة النعمان، وأطرافها، ما كبدها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.



وتابع: "الطيران السوري، استهدف الإرهابيين في تلمنس والغدقة وبابيلا، وأطراف خان السبل، وجرجناز معرة النعمان، والغدقة ومحيط سراقب، ومعر شورين، ما أسفر عن مقتل العديد منهم وجرح آخرين، وتدمير عتادهم الحربي"، مبيناً أن العملية البرية واسعة النطاق باتجاه المعرة وسراقب بريف إدلب، قد تبدأ بأي لحظة تقررها القيادة العسكرية.

رام الله - دنيا الوطن