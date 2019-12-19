وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية



ويذكر، أن بلدية عبسان الكبيرة، تعمل جاهدة على افتتاح الحديقة في العام المقبل، مع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، على أن يتم العمل على استكماله بالتوازي.

رام الله - دنيا الوطنوضع وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية، في بلدة عبسان الكبيرة، جنوب شرق البلدة.وأكد الصالح في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم لأهلنا في قطاع غزة، ورفد البلديات بالمشاريع التطويرية، التي استمرت وعلى مدار السنوات السابقة، سواء من خلال الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة أو حتى من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، مشيداً بالعلاقات الروسية الفلسطينية التاريخية والرمزية، التي يحملها اسم هذه الحديقة، التي ستكون متنفساً للمواطنين.جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية للبلدة، رافقه خلالها مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، د. توفيق البديري، ومنسق وحدة المشاريع في الوزارة، بغزة، نضال المسلمي، وعدد من المحافظين، وكان في استقبالهم، رئيس البلدية، محمود أبو دراز، وأهالي ووجهاء من البلدة.وأطلع الصالح والوفد المرافق على مشروع الحديقة والمخططات الهندسية، التي تم إعدادها للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع قريباً.بدوره، شكر أبو دراز وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، على دعمهم لهذا المشروع، ومختلف المشاريع الأخرى، مثمناً دور الأصدقاء الروس، الذين كانوا أول المبادرين لتمويل بدايات المشروع، متمنياً أن يتم تجنيد باقي التمويل اللازم لإتمام المشروع قريباً.