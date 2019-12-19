عاجل

  • النخالة: نؤكد على وحدة قوى المقاومة بمواجهة العدوانِ لنكملَ معًا مسيرتَنا نحو فلسطين

  • النخالة: نؤكد على استمرارِنا في طريقِ الجهاد والمقاومة مهما كانَت التحديات ومهما كانَت التضحيات

  • النخالة: سنرد على كل عدوان إسرائيلي موحدين وهذا ما اتفقنا عليه مع حماس والفصائل

  • النخالة: الشهداء كسروا موازين القوى وأثبتوا أنَّ أمتَنا أكبر ولديها خياراتُها بعيدًا عَنِ الذل

  • النخالة: الشهداء اختاروا الشهادة بالرغم من حالة الانحطاط والانهيار أمام المشروع الصهيوني

  • النخالة: الشهداء اختاروا طريق الشهادة بدلاً من طريقِ الاستجداء على أبواب السيد الأمريكيّ والصهيوني

شؤون فلسطينية

مرسوم فلسطيني يعترف بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة

مرسوم فلسطيني يعترف بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة
رام الله - دنيا الوطن
احتفل الإنجيليون الفلسطينيون، بصدور بالمرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس، معترفاً بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة، كممثل للمسيحيين الإنجيليين المحليين.

وفي احتفال أقيم في كلية بيت لحم للكتاب المقدس، أوضح القس منير قاقيش، أن العمل على توحيد الإنجيليين في فلسطين من أجل المطالبة بالاعتراف استغرق 12 عاماً.

 وقال قاقيش: "نرفض ككنائس إنجيلية وطنية، الفكر والعقيدة
الصهيونية والعنصرية، تجاه شعبنا الفلسطيني والمعتمدة على اجتهادات فكرية متطرفة".

وأضاف: "كنائسنا الإنجيلية تلهج بالدعاء والصلاة إلى الله القدير، أن يحفظ قيادتنا الفلسطينية، داعمين ومؤازرين لنهجها السلمي في العمل على تحقيق الاستقلال، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وقال الدكتور جاك سارة، رئيس كلية بيت لحم للكتاب المقدس، أن الاعتراف، جاء بعد سنوات من الحملة المكثفة، "تم الاعتراف بعد انتظار سنين طويلة، وعملنا الدؤوب في التفاوض مع السلطة الفلسطينية، حتى تعترف رسمياً بالكنائس الإنجيلية، ها نحن قد نلنا جحزءاً كبيراً مما طلبناه، ونسعى للاعتراف الكامل بنا كالطائفة
الرابعة عشر في فلسطين، لكننا فعلاً سعيدوين جداً بهذا الإنجاز".

وكان سارة قد شارك في وفد كنسي إلى البرازيل في محاولة لإقناع رئيسها الجديد، بعدم نقل سفارة بلاده إلى القدس، واعتبر أن موفق الإنجيليين الفلسطينيين، لعب دوراً بالاعتراف، "نحن فخورون بتراثنا وهويتنا الوطنية.. من المهم أن نقدر دور كثير من الكنائس والخدمات التابعة في المجمع في خدمة شعبنا الفلسطيني ولا سيما دور كلية بيت لحم للكتاب المقدس، والتي قامت بدورها بفتح عدة أبواب المجمع، حتى ينال هذا الاعتراف.

هذا وقد تم تكريم رئيس الهيئة الرئاسية العليا للكنائس، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري بلوحة من المجمع، وقد طالب خوري من الإنجيليين، أن "يكونوا سفراء حول العالم لتقوية الموقف الفلسطيني المطالب بدولة مستقلة".

النائب المسيحي عن القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني وسكرتير دائرة اللاجئين الفلسطينيين في مجلس كنائس الشرق الأوسط، برنارد سابيلا، رحب بالقرار، "يجب توفير الحقوق الأساسية لكل مجموعة كنسية بما في ذلك الإنجيلييون، لهم الحق
في الاهتمام برعاياهم وإقامة محكمة كنسية لذلك، هذا قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح، ولا شك أن العمل الدؤوب أنتج هذا القرار".

كما ورحب الأرشمندريت عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية، بالقرار، حيث اعتبر أن "القرار صائب وجيد ومفيد" وقال: إنه من الأهمية بمكان أن تقوم الكنائس الإنجيلية في فلسطين بالتواصل مع الكنائس الإنجيلية في أمريكا، وفي غيرها من الأماكن للحديث
 عن عدالة القضية الفلسطينية".

 وذكر حنا وجود أراء معارضة، لكنه أكد بالقول: "أنا أعارض رأي البعض الذي يعتبر أن كل الإنجيليين يتبنون الفكر الصهيوني، هناك كنائس إنجيلية عربية فلسطينية وطنية تنادي بالحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها المجمع الإنجليي، الذي تم الاعتراف به مؤخراً، وأبارك لهم هذا الاعتراف".

أما المحامي بطرس منصور، رئيس المجمع الإنجيلي في إسرائيل فقال: "إنه سعيد بالتوجة الشمولي للرئاسة الفلسطينية، التي اتخذت القرار بالاعتراف بالمجمع"، مضيفًا: "هذا قرار سباق ويوضح التزام الحكومة الفلسطينية بحرية العبادة والممارسة الدينية، ومن هنا نطالب الحكومة الإسرائيلية، أن توفر الحقوق للمسيحيين الإنجليين في إسرائيل، كما تم في فلسطين".

ورحب راتب ربيع، رئيس مؤسسة الأراضي المقدسة المسيحية المسكونية بقرار الاعتراف، معتبراً أنه يوفر للإنجيليين الفلسطينيين فرصة فريدة للتحاور مع إنجيليين آخرين.

وأضاف: "إنهم يتحدثون نفس اللغة، ويستطيعون استشهاد آيات من الكتاب المقدس، لدحض المحاولات؛ لتبرير الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي".

توم غتمان مدير مؤسسة ورلد فيجون السابق في القدس قال: إن: "80% من الإنجيليين في أمريكا يؤمنون بتفسيرات غير صحيحة للكتاب المقدس، بهدف دعم جهة سياسية معينة.. كما أن الاعتراف بإنجيليي فلسطين ضرورية لإعطاء مصداقية لجهودهم لفضح محاولات الصهيونية المسيحية".

أخبار ذات صلة

النخالة: رسالة المقاومة واضحة وقوية وسنرد على كل عدوان موحدين

النخالة: رسالة المقاومة واضحة وقوية وسنرد على كل عدوان موحدين

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

حماس تَرُد على تصريحات الرئيس عباس بشأن المرسوم الرئاسي للانتخابات

حماس تَرُد على تصريحات الرئيس عباس بشأن المرسوم الرئاسي للانتخابات

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية

عيسى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق أطفال فلسطين خرق لحقوقهم

عيسى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق أطفال فلسطين خرق لحقوقهم

اللجنة الوزارية تُقر الإطار السياساتي والمؤسسي للعمل التطوعي

اللجنة الوزارية تُقر الإطار السياساتي والمؤسسي للعمل التطوعي

سفارة فلسطين وبلدية ترويان البلغارية يُحيون حفلاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني

سفارة فلسطين وبلدية ترويان البلغارية يُحيون حفلاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير شادي محاجنة من جنين بعد سبع سنوات

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

وزارة الأسرى تُعلن عن صرف دفعة مالية للشهداء والجرحى والأسرى

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية

وزير الحكم المحلي يضع حجر الأساس لحديقة الصداقة الروسية

مرسوم فلسطيني يعترف بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة

مرسوم فلسطيني يعترف بالمجمع الإنجيلي في الأراضي المقدسة

عيسى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق أطفال فلسطين خرق لحقوقهم

عيسى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق أطفال فلسطين خرق لحقوقهم

اللجنة الوزارية تُقر الإطار السياساتي والمؤسسي للعمل التطوعي

اللجنة الوزارية تُقر الإطار السياساتي والمؤسسي للعمل التطوعي

سفارة فلسطين وبلدية ترويان البلغارية يُحيون حفلاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني

سفارة فلسطين وبلدية ترويان البلغارية يُحيون حفلاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني

معتقل قاصر يروي تفاصيل تنكيل الاحتلال به خلال اعتقاله

معتقل قاصر يروي تفاصيل تنكيل الاحتلال به خلال اعتقاله

منوعات

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: &#34;زوجي صورني&#34;

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: "زوجي صورني"

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

شمس الكويتية: أمي &#34;لطمت على وجهها&#34; بعدما وصلها هذا الخبر عني

شمس الكويتية: أمي "لطمت على وجهها" بعدما وصلها هذا الخبر عني

عربي

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

قطر والسعودية تتقدمان ثلاث خطوات نحو حل الأزمة الخليجية

الجيش السوري يستعد لمعركة &#34;إدلب الكبرى&#34;

الجيش السوري يستعد لمعركة "إدلب الكبرى"

مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد

مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد

توافق لبناني على اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

توافق لبناني على اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة