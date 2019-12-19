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أمير قطر: سنواصل وقوفنا بجانب المظلومين في القضية الفلسطينية

أمير قطر: سنواصل وقوفنا بجانب المظلومين في القضية الفلسطينية
أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمير تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده ستواصل وقوفها بجانب المظلومين في القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن العالم العربي قبل مبادرة السلام لحل القضية الفلسطينية، إلا أن إسرائيل هي الطرف الذي لا يقبل الشرعية الدولية ولا السلام".

وأوضح أمير قطر، وفق (روسيا اليوم)، أن بعض الأنظمة في العالم الإسلامي "ترتكب انتهاكات بحق شعوبها مثل الإقصاء وتجاهل حقوق الإنسان".

وأكد الأمير تميم، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الجلسلة الافتتاحية لقمة "كوالالمبور 2019" الإسلامية المصغرة التي تستضيفها العاصمة الماليزية، أن "نجاح الدول الإسلامية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون، يسلط الضوء على القواسم المشتركة ونبذ الخلافات".

وأضاف الأمير تميم، أن "العالم الإسلامي يواجه تهديدات بخصوص السلام والأمن والحكم الناضج"، مضيفاً أن "العدالة هي أحد أهم الشروط لإنهاء الصراعات، لكن هذه الحقيقة غير مفهومة من قبل الدول، التي تحاول إنهاء الصراع بعقل القوة المهيمنة".

ولفت الشيخ تميم إلى أن بعض الأنظمة في العالم الإسلامي، تُسيء استخدام الثقافة الإسلامية، وترتكب انتهاكات بحق شعوبها مثل الإقصاء، وعدم الاحترام، وتجاهل حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن "التوجهات الشعبية الصاعدة في العالم، تحاول الربط بين الإسلام والعنف، في حين أن التطرف موجود في جميع أنحاء العالم، مؤكدً أن "الفقر والجهل وانعدام الثقة بالنفس ثقافياً، أمور تشكل أساساً للتطرف".

وقال أمير قطر: إن هناك اتهاماً شائعاً بأن سبب الإخفاقات التي يشهدها العالم الإسلامي، هو التدخلات الخارجية، في حين أن الخيارات الخاطئة لها أسباب أخرى كالكسل، والفشل السياسي.

وتعقد في كوالامبور اليوم الخميس، قمة إسلامية مصغرة، دعا إليها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، من أجل بحث استراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا، التي يواجهها العالم الإسلامي.

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