مصر تُعلن عن اكتشاف حقل نفطي جديد





وأوضحت الوزارة، وفق (روسيا اليوم)، أن الاكتشاف النفطي الجديد، تحقق "عند انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة".



وأعلنت، أن الحقل الجديد معدل إنتاجه 7000 برميل من الزيت الخام يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، لافتةً إلى أن الاكتشافات الجديدة في الصحراء الغربية، تؤكد أن هذه "المنطقة لا زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة، خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة، والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصر، اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في منطقة "أبوسنان" الواقعة في الصحراء الغربية، وفق ما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.