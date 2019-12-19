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شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين وبلدية ترويان البلغارية يُحيون حفلاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني

سفارة فلسطين وبلدية ترويان البلغارية يُحيون حفلاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
بالتعاون بين سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا، وبلدية مدينة ترويان، أقيم احتفال بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 

قبل بدء الحفل، تم عقد اجتماع، ضم سفير فلسطين، الدكتور أحمد المذبوح، وعدد من موظفي السفارة من جهة، ورئيسة بلدية ترويان السيدة دونكا ميخايلوفا من جهة أخرى. 

وخلال الاجتماع، تم بحث عدد من القضايا بينها إقامة علاقات صداقة بين ترويان وسلفيت، ومشاركة السفارة في مهرجان اوريشاك للأشغال الحرفية في أيار/ مايو المقبل، والمشاركة في احتفال يوم المدينة، والاحتفال الخاص بفاكهة الخوخ. 

خلال اللقاء، تم عرض موجز لأهم التطورات على الساحة الفلسطينة، وأكد السفير على أهمية مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، غير الشرعية، وعدم التعامل معها بشكل نهائي، ثم قدم دعوة للسيدة ميخايلوفا لزيارة فلسطين مع وفد من البلدية، بهدف التعرف على الوضع العام هناك، وزيارة مدينة سلفيت.

بعد الاحتماع، انتقل الوفدان إلى قاعة مسرح قصر الثقافة الواقع وسط المدينة، الذي عج بالحضور، ومن على المنصة ألقت ميخايلوفا رئيسة البلدية، كلمة شكرت فيها جهود السفارة الفلسطينية في صوفيا على تعاونها الحثيث مع مدينة ترويان، وتقديم المساعدة، وتعاون سفير فلسطين في إنجاح عدد من فعاليات، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني، كما شعوب العالم، يستحق العيش بحرية على أرض وطنه، في دولة مستقلة.

وبدوره، ألقى السفير، كلمة، شكر فيها رئيسة البلدية على جهودها واستضافتها احتفال يوم التضامن، واستضافتها للفرقة القومية، وتعليماتها لإنجاح المهرجان والحشد له، مؤكداً على أن شعبنا لن يستسلم، وسيستمر في النضال، حتى انتزاع حقوقه الوطنية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وقدم سعادته لرئيسة البلدية، لوحة صدفية تعبر عن ميلاد السيد المسيح.

وبدورها، قدمت الفرقة القومية عدداً من الرقصات الفلكلورية والأغاني الوطنية، التي ألهبت الحضور على مدار ساعة ونصف، وفي نهاية الحفل، قام أعضاء الفرقة، بدعوة الجمهور لمشاركتهم بالرقص وتعليمهم بعض حركات الدبكة الفلسطينية التي يوجد فيها أوجه من التشابه مع الرقص الفلكلوري البلغاري، حيث رافق ذلك عزف على اليرغول والأغاني الفلسطينية الحماسية.

وشاركت رئيسة البلدية، وسفير فلسطين، وعدد كبير من أعضاء المجلس البلدي، وأبناء المدينة في الدبكة، مشكلين لوحة فلسطينية بلغارية، معبرة عن عمق التعاون والصداقة بين الشعبين.

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