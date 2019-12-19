معتقل قاصر يروي تفاصيل تنكيل الاحتلال به خلال اعتقاله

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رام الله - دنيا الوطن

روى المعتقل القاصر خليل نزار أبو نعسة (17 عاماً)، من جنين، تفاصيل تنكيل قوّات الاحتلال به، خلال عملية اعتقاله، واحتجازه في مركز التوقيف والتحقيق معه.



جاء ذلك، خلال زيارة محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين للمعتقل أبو نعسة في سجن (مجدو)؛ إذ نقلت عنه أن قوّات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت منزل عائلته فجر الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد تحطيم المدخل، واقتحمت غرفته خلال نومه مصطحبة الكلب البوليسي، وموجّهة السلاح نحوه، مضيفاً أن الجنود، أطلقوا الكلب عليه، واعتدوا عليه بالضّرب بالأيدي والبنادق.



وأشار المعتقل القاصر أبو نعسة إلى أن قوّات الاحتلال، نقلته إلى مركز توقيف وتحقيق (بيتح تكفا)، واحتجزوه فيه لمدّة (17) يوماً في زنزانة عزل انفرادي، كما وخضع للتّحقيق لساعات طويلة وهو مقيّد اليدين والقدمين، علاوة على نقله لما تسمّى غرف العصافير (العملاء) لثلاثة أيام في محاولة لانتزاع الاعترافات منه.



يشار إلى أن الاحتلال، يعتقل في سجونه نحو (200) قاصر، ويتعرّض جميعهم للتّعذيب الجسدي والنفسي.