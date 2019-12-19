شبيبة المبادرة الوطنية تدين مواقف الشبيبة الاشتراكية الألمانية





وشددت على أن هذه المواقف، تفاقمت إلى حد المساواة بين حركة المقاطعة وأي انتقاد لحكومات إسرائيل مع اللاسامية، وإلى حد التطاول على حق اللاجئين الفلسطينيين، في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.



وقالت شبيبة المبادرة: إنها رفضت في السابق مراراً و تكراراً التعاطي مع برامج الشبيبة الاشتراكية الألمانية، ودعت كل من يتعاون مع مشاريعها التطبيعية، إلى وقف هذا التعاون فوراً.



رام الله - دنيا الوطندانت شبيبة المبادرة الوطنية الفلسطينية، المواقف المنحازة لإسرائيل والتي صدرت عن الشبيبة الاشتراكية الألمانية، مؤكدة أن هذه المواقف المنحازة لإسرائيل، تبدو متأصلة في هذه المنظمة.