المصري: طلبنا من الأمم المتحدة السماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا

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رام الله - دنيا الوطن

كشف المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر، عاكف المصري، عن تفاصيل اللقاء، الذي جمع ممثلين عن المجتمع المدني مع الأمم المتحدة، حول ملف الانتخابات.



وقال المصري: إنه جرى الطلب منها السماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا، مضيفًا: "هذا الطلب أجمع عليه الحضور، إلى جانب المطالبة بوضع خطة زمنية لإجراء الانتخابات، بما يضمن إجراءها لـ (التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني والسلطات المحلية)".



وأوضح المصري، أنّ المشاركين، ثمنوا موقف الفصائل الإيجابي من موضوع الانتخابات، وتأكيده أنه كان ضرورياً عقد لقاء وطني قبل إصدار المرسوم.



وأشار إلى أنه جرى طرح ضرورة توفر ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة، ولاحترام نتائج الانتخابات، كما أكدّ أنه جرت المطالبة بضرورة الضغط لإجراء انتخابات في القدس، محذراً في الوقت ذاته، من محاولة التنصل من إجراء العملية الانتخابية.