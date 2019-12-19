توافق لبناني على اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة





وأكدت أن "خيار دياب جدي، وهدفه لملمة الأمور في البلد"، وتعول المصادر عينها، على "عدم رفض دياب من قبل الحريري"، الذي رجحت مصادره ألا يُسمي أحداً في الاستشارات اليوم.



يأتي ذلك، غداة إعلان الحريري، أمس الأربعاء، أنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحف لبنانية، اليوم الخميس، إنه تم تكثيف المشاورات ليل أمس، بين الأفرقاء السياسيين، ما أفضى إلى الاتفاق على حسان دياب، وزير التربية السابق، رئيساً للحكومة الجديدة.وبحسب صحيفة (اللواء) فإن "الأكثرية النيابية المؤلفة من (التيار الوطني الحر) و(حزب الله) و(حركة أمل) و(اللقاء التشاوري)، (سنة 8 آذار)، توافقت على المشاركة ككتل كاملة، والحضور في الاستشارات النيابية المقررة اليوم، في القصر الجمهوري في بعبدا، على أن تُسمي الوزير السابق حسان دياب؛ لتكليفه رئاسة الحكومة الجديدة وتأليفها".ولفتت (اللواء) في هذا السياق، إلى أن "المعطيات تشير إلى امتناع الكتل الأخرى عن التسمية".من جهتها، أفادت صحيفة (الأخبار)، أنه "إذا لم تحصل مفاجآت صباحية، فإن دياب، سيكلف بتأليف الحكومة بأكثرية، ربما ستصل إلى نحو 70 نائباً"، ونقلت الصحيفة عن مصادر (8 آذار) نفيها أن يكون "خيار تسمية دياب هو حصراً لإحباط تسمية نواف سلام، ومنح رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، فرصة إضافية للتفلت من الضغوط الأمريكية، والقبول بحكومة شراكة".