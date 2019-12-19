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شاهد: جراح عالمي يسرد قصة جمعته بالملك سلمان

شاهد: جراح عالمي يسرد قصة جمعته بالملك سلمان
الملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجراح العالمي، الدكتور غنام الدوسري، عن قصة جمعته بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك خلال حلوله ضيفاً على أحد البرامج التلفزيونية. 

قال الدوسري، إنه التقى العاهل السعودي أكثر من مرة، كانت إحداها بعد إجراء أول عملية زراعة قلب ورئتين، في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأضاف الدوسري "التقيت الملك سلمان مرة أخرى، وطلبت منه التدخل؛ للسفر بالخارج من أجل إكمال تخصصاتي"، مشيراً إلى أن الملك سلمان، أرسل خطاباً لمستشفى الملك فيصل التخصصي للسماح له بالسفر، دون أن يحدد مدة معينة داخل الخطاب.

وأكد الدوسري، أن ما شجعه على العودة إلى المملكة مجدداً، هو التغييرات التي جرت في قطاع الصحة، واصفاً إياها بالمُبهرة.

 

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