جسده زجاجي ويحتاج أسبوعياً لملابس بسبب زحفه.. أدهم يُطالب الشئون بمخصصات منذ 4 سنوات





















رام الله - دنيا الوطنيُعاني المواطن أدهم عوني سلمان أبو سبت (28 عاماً)، من إعاقة حركية ناتجة عن مرض خلقي وهو تكسير العظام، وتعرض لعدة كسور متكررة بالأطراف العلوية والسفلية أدت إلى تشوهها، وهو عاجز عن الحركة تماماً.يقول أبو سبت لـ"دنيا الوطن": "أنا متزوج منذ 5 سنوات دون أن أُنجب، وكنت أتقاضى مبلغاً من الشئون الاجتماعية على اسم والدتي التي كانت تحصده بسبب حالتي أنا وشقيقتي التي تُعاني من نفس المرض، لكن تم قطع مخصصات الشئون عنا منذ 5 سنوات لأن والدي مُوظف تفريغات 2005".وأضاف أبو سبت: "تقدمت بطلب لدى وزارة الشئون الاجتماعية قبل أربع سنوات، بسبب وضعي السيء، فأنا عاجز عن الحركة، ولدي مُتطلبات ومُستلزمات وعائلة تحتاج إلى المال، ومنذ تقديم الطلب والشئون تُخبرني أن الخلل في الوزراة برام الله، وأن دورهم انتهى".وأكد أبو سبت: "جاءت الوزارة هنا وأجرت بحث ميداني وجهزوا الملف، وأخبروني أنه جاهز بانتظار الوزارة برام الله، ومنذ 4 سنوات وأنا أنتظر رحمة الوزارة بفرعيها، لا أعلم أين الخلل حقاً، لكنني أعلم أنني أُعاني بشدة، فأنا أتحرك في المنزل أنا وشقيقتي زحفاً، وتتمزق ملابسنا بسبب ذلك، ونحتاج أسبوعياً إلى ملابس جديدة".ووجه أبو سبت مناشدته للرئيس عباس بأن يُوعز بسرعة التصرف في حالته الصعبة وينظر إليه بعين الرحمة.للتواصل/0599052717رقم الهوية/803237726