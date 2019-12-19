شؤون فلسطينية

الشاباك يعتقل 50 ناشطاً من الجبهة الشعبية بالضفة ويوجه اتهامات لخالدة جرار

الشاباك يعتقل 50 ناشطاً من الجبهة الشعبية بالضفة ويوجه اتهامات لخالدة جرار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس)، إن جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، اعتقل في الأشهر الأخيرة، حوالي 50 ناشطًا من الجبهة الشعبية، ثلاثة منهم نفذوا الهجوم في (عين بوبين)، بالقرب من مستوطنة (دوليف)، الذي قتلت فيه رينا شنراب، حسبما ذكر الجهاز.

وأوضح جهاز الشاباك، وفق الصحيفة، أنه تم الاستيلاء على عدد كبير من قطع الأسلحة، وأن بعض النشطاء مسؤولون عن إطلاق النار في الضفة الغربية، بما في ذلك إطلاق النار على حافلة بالقرب من مستوطنة (عوفرا) وعلى مركبات بالقرب من (أريئيل)، وفي كلتا الحالتين، لم تقع إصابات. 

ووفقاً للشاباك، ترأس الشبكة عضو البرلمان الفلسطيني سابقاً، خالدة جرار، التي يدعي الشاباك أنها ترأست المنظمة في الضفة الغربية؛ ووليد حناتشة، 50 عاماً من سكان رام الله، الذي كان معتقلاً في السابق لتورطه في أنشطة إرهابية؛ وعبد الرازق فراج (56 عامًا) من سكان رام الله، ومسؤول كبير في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، الذي صادق على تنفيذ الهجوم، الذي قُتلت فيه شنراب؛ واعتراف حجاج، (43 عاماً)، من سكان رام الله، الذي كان مسؤولاً عن العمليات السرية للمنظمة في رام الله.

بدوره، قال مركز (الضمير) القانوني، الذي رافق بعض المعتقلين في القضية، إن بيان جهاز الشاباك، ينتهك حظر النشر المفروض على تفاصيلها. 

ووفقًا للمركز، فقد مارس الشاباك، التعذيب ضد بعض المعتقلين وعلى رأسهم سامر عربيد، الذي وصف بأنه رئيس الخلية، التي نفذت عملية عين بوبين، قرب (دوليف). 

أخبار ذات صلة

المصري: طلبنا من الأمم المتحدة السماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا

المصري: طلبنا من الأمم المتحدة السماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا

جسده زجاجي ويحتاج أسبوعياً لملابس بسبب زحفه.. أدهم يُطالب الشئون بمخصصات منذ 4 سنوات

جسده زجاجي ويحتاج أسبوعياً لملابس بسبب زحفه.. أدهم يُطالب الشئون بمخصصات منذ 4 سنوات

شاهد: لحظة القصف الإسرائيلي لموقع للمقاومة شمال غرب غزة

شاهد: لحظة القصف الإسرائيلي لموقع للمقاومة شمال غرب غزة

الأمم المتحدة: 22 ألف وحدة استيطانية بالأراضي الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام

الأمم المتحدة: 22 ألف وحدة استيطانية بالأراضي الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام

يائير لابيد: لا حلول سحرية لغزة والكثير يجب فعله بالقوة

يائير لابيد: لا حلول سحرية لغزة والكثير يجب فعله بالقوة

حملة اعتقالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال بمدن الضفة

حملة اعتقالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال بمدن الضفة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

جيش الاحتلال يُقرر تقليص مساحة الصيد لـ 10 أميال بحرية

جيش الاحتلال يُقرر تقليص مساحة الصيد لـ 10 أميال بحرية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

قرار أممي جديد وبأغلبية ساحقة لصالح القضية الفلسطينية

قرار أممي جديد وبأغلبية ساحقة لصالح القضية الفلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة في فلسطين

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة في فلسطين

العمادي: المنحة القطرية لقطاع غزة ستستمر حتى مارس المُقبل

العمادي: المنحة القطرية لقطاع غزة ستستمر حتى مارس المُقبل

الرئيس عباس يرد على مطالبات إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات

الرئيس عباس يرد على مطالبات إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات

أبو نعيم: ملف التهدئة بقطاع غزة يراوح مكانه والأمور تبشر بخير

أبو نعيم: ملف التهدئة بقطاع غزة يراوح مكانه والأمور تبشر بخير

شاهد: وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية بقطاع غزة

شاهد: وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية بقطاع غزة

وزارة الاقتصاد ومجموعة الدول المانحة تناقش اولوية الحكومة لدعم برامج القطاع الخاص

وزارة الاقتصاد ومجموعة الدول المانحة تناقش اولوية الحكومة لدعم برامج القطاع الخاص

منوعات

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

شمس الكويتية: أمي &#34;لطمت على وجهها&#34; بعدما وصلها هذا الخبر عني

شمس الكويتية: أمي "لطمت على وجهها" بعدما وصلها هذا الخبر عني

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

عربي

شاهد: عرض أول فيلم سعودي بتل أبيب والخارجية الإسرائيلية تُعلّق

شاهد: عرض أول فيلم سعودي بتل أبيب والخارجية الإسرائيلية تُعلّق

بيان شديد اللهجة من حزب الله وحركة أمل بسبب المقاومة

بيان شديد اللهجة من حزب الله وحركة أمل بسبب المقاومة

نفتالي بينيت: سوريا ستصبح &#34;فيتنام&#34; جديدة للإيرانيين

نفتالي بينيت: سوريا ستصبح "فيتنام" جديدة للإيرانيين

وزير أردني يُطالب الأردنيين بــ &#34;التوقف عن التقبيل&#34; ويوضح السبب

وزير أردني يُطالب الأردنيين بــ "التوقف عن التقبيل" ويوضح السبب