يائير لابيد: لا حلول سحرية لغزة والكثير يجب فعله بالقوة

علق الشخصية الثانية في حزب (أزرق أبيض)، عضو الكنيست

الإسرائيلي يائير لابيد، على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه (سديروت) الليلة الماضية.





وقال لابيد عبر (تويتر): إن عدم وجود سياسة بشأن قطاع غزة، والرد المتساهل وضبط النفس أوصل سكان غلاف غزة لوضع لا يمكن تصوره، مشدداً على أنه لا حلول سحرية لغزة، لكن هناك الكثير يجب فعله بالقوة.



وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال: إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، أغارت على موقع لإنتاج الأسلحة، يتبع لحركة حماس شمال قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطن