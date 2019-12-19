شؤون فلسطينية

يائير لابيد: لا حلول سحرية لغزة والكثير يجب فعله بالقوة

يائير لابيد: لا حلول سحرية لغزة والكثير يجب فعله بالقوة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق الشخصية الثانية في حزب (أزرق أبيض)، عضو الكنيست
 الإسرائيلي يائير لابيد، على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه (سديروت) الليلة الماضية.

وقال لابيد عبر (تويتر): إن عدم وجود سياسة بشأن قطاع غزة، والرد المتساهل وضبط النفس أوصل سكان غلاف غزة لوضع لا يمكن تصوره، مشدداً على أنه لا حلول سحرية لغزة، لكن هناك الكثير يجب فعله بالقوة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال: إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، أغارت على موقع لإنتاج الأسلحة، يتبع لحركة حماس شمال قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

المصري: طلبنا من الأمم المتحدة السماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا

المصري: طلبنا من الأمم المتحدة السماح للأسرى بالمشاركة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا

جسده زجاجي ويحتاج أسبوعياً لملابس بسبب زحفه.. أدهم يُطالب الشئون بمخصصات منذ 4 سنوات

جسده زجاجي ويحتاج أسبوعياً لملابس بسبب زحفه.. أدهم يُطالب الشئون بمخصصات منذ 4 سنوات

الشاباك يعتقل 50 ناشطاً من الجبهة الشعبية بالضفة ويوجه اتهامات لخالدة جرار

الشاباك يعتقل 50 ناشطاً من الجبهة الشعبية بالضفة ويوجه اتهامات لخالدة جرار

شاهد: لحظة القصف الإسرائيلي لموقع للمقاومة شمال غرب غزة

شاهد: لحظة القصف الإسرائيلي لموقع للمقاومة شمال غرب غزة

الأمم المتحدة: 22 ألف وحدة استيطانية بالأراضي الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام

الأمم المتحدة: 22 ألف وحدة استيطانية بالأراضي الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام

حملة اعتقالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال بمدن الضفة

حملة اعتقالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال بمدن الضفة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

جيش الاحتلال يُقرر تقليص مساحة الصيد لـ 10 أميال بحرية

جيش الاحتلال يُقرر تقليص مساحة الصيد لـ 10 أميال بحرية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي

قرار أممي جديد وبأغلبية ساحقة لصالح القضية الفلسطينية

قرار أممي جديد وبأغلبية ساحقة لصالح القضية الفلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة في فلسطين

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة في فلسطين

العمادي: المنحة القطرية لقطاع غزة ستستمر حتى مارس المُقبل

العمادي: المنحة القطرية لقطاع غزة ستستمر حتى مارس المُقبل

الرئيس عباس يرد على مطالبات إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات

الرئيس عباس يرد على مطالبات إصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات

أبو نعيم: ملف التهدئة بقطاع غزة يراوح مكانه والأمور تبشر بخير

أبو نعيم: ملف التهدئة بقطاع غزة يراوح مكانه والأمور تبشر بخير

شاهد: وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية بقطاع غزة

شاهد: وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية بقطاع غزة

وزارة الاقتصاد ومجموعة الدول المانحة تناقش اولوية الحكومة لدعم برامج القطاع الخاص

وزارة الاقتصاد ومجموعة الدول المانحة تناقش اولوية الحكومة لدعم برامج القطاع الخاص

منوعات

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

شمس الكويتية: أمي &#34;لطمت على وجهها&#34; بعدما وصلها هذا الخبر عني

شمس الكويتية: أمي "لطمت على وجهها" بعدما وصلها هذا الخبر عني

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

عربي

شاهد: عرض أول فيلم سعودي بتل أبيب والخارجية الإسرائيلية تُعلّق

شاهد: عرض أول فيلم سعودي بتل أبيب والخارجية الإسرائيلية تُعلّق

بيان شديد اللهجة من حزب الله وحركة أمل بسبب المقاومة

بيان شديد اللهجة من حزب الله وحركة أمل بسبب المقاومة

نفتالي بينيت: سوريا ستصبح &#34;فيتنام&#34; جديدة للإيرانيين

نفتالي بينيت: سوريا ستصبح "فيتنام" جديدة للإيرانيين

وزير أردني يُطالب الأردنيين بــ &#34;التوقف عن التقبيل&#34; ويوضح السبب

وزير أردني يُطالب الأردنيين بــ "التوقف عن التقبيل" ويوضح السبب