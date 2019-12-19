شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال بمدن الضفة

حملة اعتقالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال بمدن الضفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، اعتقالات واسعة، طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في رام الله ونابلس والخليل وقليلقية.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب فيصل كمال قنداح، خلال اقتحامها قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، فيما وقعت مواجهات عنيفة بين طلبة بيرزيت ودوريات الاحتلال، بعد رشقها بالحجارة، خلال مرورها قرب جامعتهم شمال رام الله.

كما اعتقل جيش الاحتلال، الأسير المحرر جهاد مصباح أبو صبيح، والشابين موسى عيسى شراكة ويوسف منذر عليان، ووالد الشاب جهاد عليان؛ للضغط عليه؛ لتسليم نفسه قبيل انسحابها من مخيم الجلزون شمال رام الله، واقتحام قوة راجلة قرية بدرس غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، حيث داهمت منزل الأسير كرم المصري، أحد منفذي عملية "إيتمار" في حي خلة الإيمان بالجبل الشمالي، ومنزل الأسير أمجد عليوي، أحد منفذي العملية أيضاً.

وحسب عائلة عليوي، فقد اقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر وجدي عليوي، وقاموا بتفتيش المنزل وأخذ قياسات منزل الأسير أمجد عليوي المهدوم، وهو مسوؤل عن عملية (إيتمار)، والمحكوم مؤبدين وثلاثين سنة.

وجرى اعتقال الشاب محمد جلامنة، من منزله في محيط دوار الألمانية، بمدينة جنين، ودهم عدة منازل، واستجواب قاطنيها في قرية عين البيضا شرق طوباس، كما داهمت منزلاً، وشرعت بتفتيشه في مدينة الدوحة غرب بيت لحم، واقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كما اعتقل الاحتلال الشاب أحمد أبو الرومي في قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، والشاب أحمد سامي عطاونة قبيل انسحابها من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، فيما أصيب عدة مواطنين بالاختناق، جرّاء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز، قبيل انسحابها من بلدة عزون شرق قلقيلية.

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