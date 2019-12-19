جيش الاحتلال يُقرر تقليص مساحة الصيد لـ 10 أميال بحرية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من الشمال، وحتى الجنوب، حتى إشعار آخر.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن الجيش قرر تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 10 أميال بحرية، بدءاً من صباح اليوم، وحتى إشعار آخر.



وفي السياق، أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، أن وزارة الزراعة، أبلغتهم عبر الارتباط المدني، بتقليص الاحتلال الإسرائيلي، مساحة الصيد مرة أخرى، صباح اليوم الخميس.



ويذكر، أن الطائرات الإسرائيلية، قصفت فجر اليوم، موقعاً للمقاومة شمال غرب مدينة غزة، وذلك بزعم ردها على إطلاق قذيفة صاروخية الليلة الماضية من غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.