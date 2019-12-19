حسين الشيخ يُوضّح المطلوب وطنياً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

حسين الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ: إن المطلوب الآن توحيد الجهد الوطني للضغط على إسرائيل؛ للالتزام بالاتفاقيات، والسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة ترشحاً وتصويتاً في داخل القدس، بعد الإجماع الفلسطيني على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.



وأضاف الشيخ، في تغريده له عبر (تويتر): "في نفس الوقت المطلوب من المجتمع الدولي، أن يضغط على إسرائيل لإنجاز ذلك".



يذكر، أن الرئيس الفلسطيني، أكد أمس الأربعاء، أنه لا انتخابات دون القدس، قائلاً: "دون أن ينتخب أهل القدس في قلب مدينة القدس وليس في ضواحيها، لا انتخابات، مهما كانت الضغوط التي ستُمارس علينا".