شاهد: قصف إسرائيلي لغزة وإطلاق صاروخ نحو سديروت

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على قصف هدفاً في قطاع غزة، وذلك بزعم رده على إطلاق صواريخ من قطاع غزة الليلة الماضية.





وقصفت طائرات الاحتلال موقعاً للمقاومة الفلسطينية بالقرب من مبنى السفينة شمال غرب مدينة غزة، فيما أكدت القناة الإسرائيلية الـ 13، هجمات سلاح الجو الإسرائيلي الذي نجمع عنه سماع دوي انفجارات قوية بقطاع غزة.

























وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه تم تفعيل صافرات الإنذار، وتم تحديد عملية إطلاق صاروخ واحدة من قطاع غزة تجاه سديروت والقبة الحديدية تمكنت من اعتراضها.

رام الله - دنيا الوطن