شاهد: عرض أول فيلم سعودي بتل أبيب والخارجية الإسرائيلية تُعلق

رام الله - دنيا الوطنعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على عرض أول فيلم سعودي في بلادها.ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على (تويتر)، أن الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" قد افتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، اليوم.وأكدت الوزارة في تغريدتها أن المشاهدين من الإسرائيليين أغرموا بالفيلم السعودي، وبمخرجته السعودية، هيفاء المنصور، مشيرة إلى أنها استطلعت آراء الجمهور الإسرائيلي الذي شاهد الفيلم، وأعرب عن أمنيته بزيارة المملكة.وعلقت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها على صفحتها الرسمية "إسرائيل بالعربية" حول الفيلم السعودي بـ"أغرمت بالسعوديين والسعودية".ويشار إلى أن الخارجية الإسرائيلية سبق أن نشرت، في الثامن عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نيتها عرض الفيلم السعودي في افتتاح مهرجان الفيلم النسوي في بلادها.وأوضحت الخارجية أن "الفيلم السعودي حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، ويمثّل المملكة في منافسات جائزة أوسكار".ويذكر أن فيلم "المرشحة المثالية" السعودي، يحكي قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشح نفسها للانتخابات، وهو من إخراج هيفاء المنصور، كما شارك في تأليفه براد نيمن، ومن بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض.