قرار أممي جديد وبأغلبية ساحقة لصالح القضية الفلسطينية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد كاسح، مساء اليوم الأربعاء، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حيث صوت مع القرار 167 دولة، وضده خمس دول هي: (أميركا، وإسرائيل، وناورو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال)، فيما امتعنت 11 عن التصويت.



وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت الذي جرى اليوم رسميا في الجمعية العامة، لصالح شعبنا في حق تقرير المصير، يؤكد أن شعبنا يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير، من خلال دولة مستقلة، وفق وكالة (وفا).



وأضاف منصور، أن العالم بأغلبيته المطلقة لا يزال ملتفا حول المواقف العادلة لشعب فلسطين وقضيته، وملتفا حول القانون الدولي والشرعية الدولية.



وأعرب منصور، عن شكره لدول العالم على هذا الموقف الممتاز في دعم هذا العنصر المهم في حقوق شعبنا الفلسطيني، وهو حق تقرير المصير.