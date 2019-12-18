شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة في فلسطين

تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة في فلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الجو سيكون صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 16-9 16-9 16-7 بيت لحم 16-9 16-9 16-7
رام الله والبيرة 15-8 15-8 15-6 طولكرم 21-11 21-11 21-10
نابلس 18-10 18-10 18-8 قلقيلية 21-11 21-11 21-10
جنين 21-11 21-11 21-10 سلفيت 16-9 16-9 16-7
طوباس 21-11 21-11 21-10 روابي 18-10 18-10 18-8
الخليل 15-8 15-8 15-6 غزه 20-12 20-12 20-11
أريحا 24-14 24-14 24-13 خانيونس 20-12 20-12 20-11
الأغوار الشمالية 22-12 22-12 22-11 رفح 21-11 21-11 21-10
                                           

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