روسيا تُطالب ببعثة أممية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتبر إرسال بعثة لمجلس الأمن الدولي إلى منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أمر مهم.



وقال نيبينزيا، متحدثاً في اجتماع لمجلس الأمن، وفق وكالة (سبوتنك): "لا تزال القضية الفلسطينية غير المحلولة تغذي المشاعر المتطرفة في المنطقة وخارجها. وتتفجر مواجهات مسلحة بشكل دوري حول قطاع غزة، ويتنامى الاستياء في الشارع العربي الفلسطيني".



وأشار نيبينزيا إلى أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنازل الفلسطينية ما زالا من المهيجات الدائمة، وكذلك "الممارسة المتزايدة التي ذكرها الأمين العام في تقريره الأخير" للأمم المتحدة.



وأضاف ممثل روسيا أنه "في ظل هذه الظروف، فأنه من المهم أكثر من أي وقت مضى حشد جهود المجتمع الدولي البناء لدعم الأساس المعترف بها عالمياً للتسوية في الشرق الأوسط، ومن الضروري مواصلة العمل مع الشركاء الفلسطينيين والإسرائيليين، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".



وتابع نيبنزيا: "وفي هذا الصدد، يبدو أن إرسال بعثة مجلس الأمن إلى المنطقة أمر هام".



ويذكر أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014 بسبب خلافات على عدد من القضايا الرئيسية، أبرزها الحدود واللاجؤون والقدس. وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والاعتراف بحدود ما قبل حرب حزيران/ يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين.