نفتالي بينيت: سوريا ستصبح "فيتنام" جديدة للإيرانيين

تدشين قواعد عسكرية لها في الأراضي السورية.





يشار إلى أن بينيت قد قال في مؤتمر عقد اليوم بمدينة القدس المحتلة، في الثامن من الشهر الجاري، إن ما تقوم به إيران في سوريا ولبنان يدفعنا إلى أن تتحول سوريا لـ "فيتنامكم".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن سوريا ستصبح "فيتنام" جديدة للإيرانيين، مشيراً إلى أن إيران تحاولوحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد أدلى نفتالي بينيت قد أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة له أثناء إجراء مناورات عسكرية ضخمة في هضبة الجولان السورية المحتلة، برفقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله: إن الجيش الإسرائيلي سيعمل على عرقلة هذا الأمر بأي شكل، وبأن سوريا ستصبح (فيتنام) للإيرانيين.وأشارت الصحيفة، إلى أن نفتالي بينيت رافقه كل من الجنرال كوخافي ومعه قائد الجبهة الشمالية، الجنرال أمير برعام، وذلك خلال جولتهم بجولة عسكرية أثناء إجراء مناورة عسكرية ضخمة للجيش الإسرائيلي، تضم عدة أسلحة، وهي مناورات تقام بالقرب من الحدود مع لبنان وسوريا.وقال بينيت في جولته العسكرية: "آية الله في إيران يجلس ويرسل إلينا أذرع عسكرية لإرهاب مواطني إسرائيل، وليس لإيران ما تبحث عنه في أرض سوريا، وسنستمر في الحفاظ على حدود دولتنا.