وزير أردني يُطالب الأردنيين بــ "التوقف عن التقبيل" ويوضح السبب



وأعلن جابر، وفق (روسيا اليوم)، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار إنفلونزا الخنازير في المملكة إلى خمس حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة.



وقبل ذلك، صرح وزير الصحة بأن انتشار مرض الإنفلونزا، وخاصة إنفلونزا الخنازير، يجري ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام في جميع الدول.





وأضاف جابر، في تصريح لوكالة "بترا" الأردنية الرسمية، الأربعاء، أن العلاج متوفر، ووزارة الصحة على تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية للتعامل مع هذا المرض.



وأشار إلى أن فريقا من وزارة الصحة برئاسته اطلع على الواقع الصحي وحالات إنفلونزا الخنازير في محافظة الكرك على إثر ما تم نشره وإشاعته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابات ووفيات بأرقام "غير صحيحة".



ودعا جابر المواطنين لتوخي الحذر من الإشاعة وتحري صدق المعلومة، مشددا على ان جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الصحة الأردني، سعد جابر، مواطني بلاده بـ "التوقف عن التقبيل وعدم الشرب من نفس الفناجين أو الكاسات" بسبب حلول موسم انتشار الإنفلونزا.