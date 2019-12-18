عربي

وزير أردني يُطالب الأردنيين بــ "التوقف عن التقبيل" ويوضح السبب

وزير أردني يُطالب الأردنيين بــ "التوقف عن التقبيل" ويوضح السبب
وزير الصحة الأردني
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الصحة الأردني، سعد جابر، مواطني بلاده بـ "التوقف عن التقبيل وعدم الشرب من نفس الفناجين أو الكاسات" بسبب حلول موسم انتشار الإنفلونزا.

وأعلن جابر، وفق (روسيا اليوم)، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار إنفلونزا الخنازير في المملكة إلى خمس حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة.

وقبل ذلك، صرح وزير الصحة بأن انتشار مرض الإنفلونزا، وخاصة إنفلونزا الخنازير، يجري ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام في جميع الدول.

وأضاف جابر، في تصريح لوكالة "بترا" الأردنية الرسمية، الأربعاء، أن العلاج متوفر، ووزارة الصحة على تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية للتعامل مع هذا المرض.

وأشار إلى أن فريقا من وزارة الصحة برئاسته اطلع على الواقع الصحي وحالات إنفلونزا الخنازير في محافظة الكرك على إثر ما تم نشره وإشاعته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابات ووفيات بأرقام "غير صحيحة".

ودعا جابر المواطنين لتوخي الحذر من الإشاعة وتحري صدق المعلومة، مشددا على ان جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين.

أخبار ذات صلة

الأردن: ارتفاع عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير لـ 5 حالات وإصابة 200 أخرين

الأردن: ارتفاع عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير لـ 5 حالات وإصابة 200 أخرين

الحريري يعلن إنسحابه: لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة

الحريري يعلن إنسحابه: لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

شاهد: الأمير تميم يرقص احتفالاً بـ &#34;المعالي الكايدة&#34;

شاهد: الأمير تميم يرقص احتفالاً بـ "المعالي الكايدة"

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله

دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله

إدخال رفعت الأسد العناية المركزة

إدخال رفعت الأسد العناية المركزة

أول تصريح من السيسي حول تطورات أزمة المصالحة مع قطر

أول تصريح من السيسي حول تطورات أزمة المصالحة مع قطر

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد ومجموعة الدول المانحة تناقش اولوية الحكومة لدعم برامج القطاع الخاص

وزارة الاقتصاد ومجموعة الدول المانحة تناقش اولوية الحكومة لدعم برامج القطاع الخاص

الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات لمدان في قضايا فساد وآخر سبع سنوات

الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات لمدان في قضايا فساد وآخر سبع سنوات

رئيس الوزراء و(UNDP) يطلقان مختبر التسريع الفلسطيني ومنصة &#34;حلّوها&#34;

رئيس الوزراء و(UNDP) يطلقان مختبر التسريع الفلسطيني ومنصة "حلّوها"

العمادي يقرر إنشاء مركز &#34;نوره&#34; لغسيل الكلى شمال غزة بتكلفة 1.2 مليون دولار

العمادي يقرر إنشاء مركز "نوره" لغسيل الكلى شمال غزة بتكلفة 1.2 مليون دولار

وفاة سيّدة وإصابة 6 آخرين بحادث دهس في الخليل

وفاة سيّدة وإصابة 6 آخرين بحادث دهس في الخليل

ملحم: جهود تبذل بين الحكومة وسلطة الطاقة وكهرباء القدس والبنوك لشراء المديونية

ملحم: جهود تبذل بين الحكومة وسلطة الطاقة وكهرباء القدس والبنوك لشراء المديونية

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من منظمة المرأة العربية

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من منظمة المرأة العربية

الاحتلال يُصعد من هجماته على المزارعين الفلسطينيين

الاحتلال يُصعد من هجماته على المزارعين الفلسطينيين

منوعات

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

شمس الكويتية: أمي &#34;لطمت على وجهها&#34; بعدما وصلها هذا الخبر عني

شمس الكويتية: أمي "لطمت على وجهها" بعدما وصلها هذا الخبر عني

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

عربي

الحريري يعلن إنسحابه: لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة

الحريري يعلن إنسحابه: لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

شاهد: الأمير تميم يرقص احتفالاً بـ &#34;المعالي الكايدة&#34;

شاهد: الأمير تميم يرقص احتفالاً بـ "المعالي الكايدة"

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال