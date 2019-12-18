شؤون فلسطينية

العمادي: المنحة القطرية لقطاع غزة ستستمر حتى مارس المُقبل

العمادي: المنحة القطرية لقطاع غزة ستستمر حتى مارس المُقبل
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، استمرار المنحة القطرية حتى شهر آذار/مارس لعام 2020م، لافتاً الى أن قطر تدرس تمديد المنحة بشكل مستمر.

وأضاف العمادي: "المشاريع مستمرة وقطر ستستمر في دعم قطاع غزة، وسنوقع مركز غسيل الكلى والدعم الطبي شهرياً وزارعة القوقعة ودراسة عمليات تبديل الركب وتجهيز فريق طبي كامل".

وجاء ذلك خلال مراسم توزيع مركبات ومعدات بتبرع من دولة قطر لصالح جهاز الاطفائية والدفاع المدني في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أوضح السفير العمادي فيما يتعلق بالمستشفى الميداني الأمريكي أن دعم المستشفى جهة خيرية أمريكية ليس للحكومة الأمريكية علاقة في إقامتها، مشيراً ألى أن قطر دعمتها في تسوية الأرض.

وقال العمادي: إن قطاع غزة في تطور وخصوصاً ضخ المبالغ الشهرية خدمت الأسر المستورة والمتعففة وبالمساعدات القطرية تم تحسين قطاع غزة بشكل جذري، مؤكداً استمرار الدعم بالكهرباء والمنحة القطرية سيحسن مستوى الاقتصاد في غزة بشكل كبير.

وفي سياق آخر، أضاف العمادي فيما يتعلق بشأن ملف الانتخابات الفلسطينية أن الأمور مطمئنة وإيجابية، وهناك تنسيق مع السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وتم لقاء الرئيس في قطر.

 

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