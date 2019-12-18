أردوغان: المفاوضات مع إسرائيل حول نقل الغاز من المتوسط ليس بجدول أعمالنا

رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إجراء أي مفاوضات مع إسرائيل حول نقل الغاز من مياه البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا ليس في جدول أعمال حكومة بلاده.



وقال أردوغان، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأربعاء في جنيف، التي زارها للمشاركة في المنتدى العالمي الأول للاجئين في مكتب الأمم المتحدة، رداً على سؤال حول حديث مسؤولين إسرائيليين عن مشروع خط أنابيب "إيست ميد" وانفتاحهم على التفاوض، إن "موضوع إسرائيل غير موجود أبداً" على جدول أعمال السلطات التركية.



وأضاف أردوغان: "إثارة هذا الموضوع ستكون غير مجدية، لأنه لا يندرج ضمن جدول أعمالنا".



وفي آذار/مارس 2019، وقعت إسرائيل وقبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي، اتفاقا يقضي بمد أنبوب للغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، إلى أوروبا عبر قبرص الرومية واليونان، في إطار مشروع أطلق عليه اسم "إيست ميد".



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا تصريحات نسبت إلى مسؤولين محليين تحدثوا فيها عن استعداد إسرائيل للتفاوض مع تركيا حول إشراكها في مشروع نقل الغاز من المتوسط إلى أوروبا.



وسبق أن قال أردوغان إنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين تنفيذ أي أنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية دون الحصول على موافقة الجانب التركي.



وأوضح أردوغان: "لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي".