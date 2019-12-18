شاهد: الكلية الجامعية تنظم حفل "موهبتك معنا غير"



وقال رئيس مجلس الشباب في الكلية الجامعية محمد الرنتيسي:اننا نقيم هذا الحفل بوجود لجنة التحكيم عالية المستوى من أجل أن تعطي أراءها بالمواهب المشاركة من منشدين وقارئين للوصول للهدف المطلوب وهو الاعلان عن المنشد والقارئ الفائز والذي سيمثل الكلية الجامعية.



وتابع بأنه سيتم فتح باب التصويت يوم السبت القادم على الصفحة الالكترونية الخاصة بالكلية الجامعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف أنه سيتم التصويت من خلال الرقم الجامعي للطالب من أجل أن نضمن شفافية ونزاهة التصويت.



وأفاد رئيس اللجنة الفنية والثقافية محمد عماد حمدية، الهدف الأساسي في المجلس هو تنمية المواهب الفنية في النشيد وقراءة القرآن من خلال اعطاءهم التدريبات اللازمة من أجل مساعدتهم في النهوض بنفسهم وبالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.



يشار إلى أن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من المؤسسات الأكاديمية السباقة في رعاية المواهب الشابة والفتية حيث سبق أن تخرج منها المنشد الفلسطيني الفائز "عبد المجيد عريقات" بالمركز الثاني بمسابقة مُنشد الشارقة والذي أقيم في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وقال رئيس مجلس الشباب في الكلية الجامعية محمد الرنتيسي:اننا نقيم هذا الحفل بوجود لجنة التحكيم عالية المستوى من أجل أن تعطي أراءها بالمواهب المشاركة من منشدين وقارئين للوصول للهدف المطلوب وهو الاعلان عن المنشد والقارئ الفائز والذي سيمثل الكلية الجامعية.وتابع بأنه سيتم فتح باب التصويت يوم السبت القادم على الصفحة الالكترونية الخاصة بالكلية الجامعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف أنه سيتم التصويت من خلال الرقم الجامعي للطالب من أجل أن نضمن شفافية ونزاهة التصويت.وأفاد رئيس اللجنة الفنية والثقافية محمد عماد حمدية، الهدف الأساسي في المجلس هو تنمية المواهب الفنية في النشيد وقراءة القرآن من خلال اعطاءهم التدريبات اللازمة من أجل مساعدتهم في النهوض بنفسهم وبالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.يشار إلى أن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من المؤسسات الأكاديمية السباقة في رعاية المواهب الشابة والفتية حيث سبق أن تخرج منها المنشد الفلسطيني الفائز "عبد المجيد عريقات" بالمركز الثاني بمسابقة مُنشد الشارقة والذي أقيم في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

خاص دنيا الوطن- حنين أبو حمدةنظم مجلس طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، اليوم الأربعاء، حفل المواهب الطلابية بعنوان "موهبتك معنا غير" في ساحة ملعب الكلية، بحضور جمع من العاملين في الجامعة، ولجنة التحكيم وحشد كبير من طلبة الكلية الجامعية.وجاء تنظيم الحفل بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في النشيد الاسلامي وتلاوة القرآن الكريم، فضلاً عن توفير جو من الترويح عن النفس في ظل الحصار الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني.