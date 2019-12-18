شاهد: حركة انصار المقاومة تنظم حفل تكريم لجرحى مسيرات العودة



وتابع: نتمنى أن يكون هناك جهات أخرى تعمل على مساعدة الجرحى ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال عوامل معنوية قبل أن تكون مادية، نحن مع الجرحى قلبًا وقالب.



وقال صابر الأشقر أحد جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار بأننا كجرحى لا أحد يشعر بنا، وأن هدفنا الأساسي هو تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.



وأضاف المختار محمد شعت الموجه الإعلامي لاتحاد القضايا العربية "نحن هنا دعماً منا للمقاومين والجرحى الذين قدموا أجسادهم فداء للوطن والقضية الفلسطينية".



وأنهى حديثه بـ أنهم كانوا يقولون بأن "الكبار يموتون والصغار ينسون " إلا أننا نجد أن الشباب هم الذين يتذكرون الوطن ولا ينسون بل قدموا أغلى ما يملكون له "فهم أبطال وجنود الوطن".







وتابع: نتمنى أن يكون هناك جهات أخرى تعمل على مساعدة الجرحى ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال عوامل معنوية قبل أن تكون مادية، نحن مع الجرحى قلبًا وقالب.وقال صابر الأشقر أحد جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار بأننا كجرحى لا أحد يشعر بنا، وأن هدفنا الأساسي هو تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.وأضاف المختار محمد شعت الموجه الإعلامي لاتحاد القضايا العربية "نحن هنا دعماً منا للمقاومين والجرحى الذين قدموا أجسادهم فداء للوطن والقضية الفلسطينية".وأنهى حديثه بـ أنهم كانوا يقولون بأن "الكبار يموتون والصغار ينسون " إلا أننا نجد أن الشباب هم الذين يتذكرون الوطن ولا ينسون بل قدموا أغلى ما يملكون له "فهم أبطال وجنود الوطن".

خاص دنيا الوطن- حنين أبو حمدةعقدت حركة أنصار المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء الموافق 17/12/2019، حفل تكريم لجرحى مسيرات العودة، في قاعة (الوداد- تل الهوا)، وتوزيع مساعدة نقدية لهم، بحضور عدد من قيادات الحركة والشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمخاتير,وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار المقاومة أبو العز حميد: الحركة سياسية تهتم بأبناء الشعب الفلسطيني وخصوصًا الجرحى ومن أهم أهدفها دعم المقاومة وتحرير فلسطين ومساعدة أهالينا في مخيمات لبنان وأهالينا في قطاع غزة.وأكد بأن الحركة نهضت من حصار وتجويع المخيمات في الشتات ومن وجع جرحى مسيرات العودة ومن أهات الحصار على قطاع غزة، وبناءً عليه تم عقد هذا الحفل لتقديم المساعدة النقدية لجرحى مسيرات العودة ورفع معنوياتهم.