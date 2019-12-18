شاهد: وزير الحكم المحلي يفتتح عدد من المشاريع التطويرية بقطاع غزة

خاص دنيا الوطن- آن العقادافتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، عدداً من المشاريع التطويرية التنموية عبر صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية بحضور رؤساء الهيئات المحلية والمجتمع المحلي والممولين من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.بدوره، أكد الصالح لـ " دنيا الوطن" أن الزيارة جاءت لتفقد سير أعمال المشاريع التي يقوم بها صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي، لافتاً الى أن هناك لقاء مع رؤساء البلديات الكبرى في المحافظات الجنوبية بتوجيه من دولة رئيس الوزراء محمد اشتيه.وأضاف الصالح "هناك مشاريع ستناقشها الهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية تمول عبر الصندوق ومتابعة المنحة الكويتية القادمة فيما يخص قطاع الحكم المحلي لتطوير البنية التحتية وخدمة وتسهيل حياة المواطن بشكل أفضل".وقال وزير الحكم المحلي، إن هناك مشروع لتشغيل كثافة في العمالة عبر البلديات لتشغيل أكبر عدد ممكن من أبناء قطاع غزة، مضيفاً الى أن المشاريع تنفذ حسب خطة عمل الهيئات المحلية الموجودة سابقاً لدى وزارة الحكم المحلي.وأوضح توفيق البديري مدير عام صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، ان الزيارة تتضمن جزء منها افتتاح بعض المشاريع وجزء منها قيد التنفيذ ولقاء مع عدد من رؤساء الهيئات المحلية و الاطلاع على واقع التحديات التي يعاني منها قطاع الحكم المحلي والبلديات.