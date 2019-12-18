شؤون فلسطينية

بالشراكة مع مايكروسوفت والبنك الدولي..ورشة عمل بروابي لدعم رياديين فلسطينيين وشركات ناشئة

بالشراكة مع مايكروسوفت والبنك الدولي..ورشة عمل بروابي لدعم رياديين فلسطينيين وشركات ناشئة
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن
استضافت مدينة روابي خلال اليومين الماضيين مخيماً تدريبياً مكثّفاً بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية وبدعم من البنك الدولي لتطوير أعمال الشركات الفلسطينية الناشئة (Startups) والشباب الرياديّ القائم عليها. وقد شهدت الفعالية خلال يومين متتاليين إقبالاً من رياديين ومؤسسي شركات ناشئة بهدف تطوير أعمالهم إدارياً وتكنولوجياً وعلى صعيد التسويق. 

المتطلبات القانونية، والإدارية، والمالية، والتسويقية، والدراسات الخاصة بالسوق، والتخطيط الإستراتيجي، وبناء الموارد البشرية اللازمة لبدء العمل كانت عناوين اليوم الأول في ورشة العمل. فيما شارك في اليوم الثاني الخبيران المنتدبان من شركة مايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصام أبو فول، وعلاء شيحيبار، لمساعدة الرياديين على توظيف الخدمات السحابية لمايكروسوفت والمساهمة في تعزيز نجاح المشاريع الناشئة وتطويرها تكنولوجياً ومعلوماتياً. إلى جانب تعريف المشاركين بخدمات “Microsoft Azure”  باعتبارها  خدمة حوسبة سحابية تمّكن من إنشاء وإدارة تطبيقات باستخدام قاعدة بيانات عالمية تديرها شركة مايكروسوف. 

وطُرحت في الورشة مواضيع متعلقة بالأمن المعلوماتي لحماية المشاريع إلكترونياً،  وقُدّمت شروحات مفصلة لبرنامج“Go to Market Microsoft”  كمساعد للمشاريع الناشئة على الدخول إلى السوق، وتقديم الخدمات المتكاملة للشركات ومؤسسات الأعمال.

وأكد الخبير أبو فول، أهمية توظيف التكنولوجيا والبرمجة  لتمكين الرياديين الفلسطينيين وتطوير أعمالهم، ومساعدتهم في معرفة كيفية الاستفادة من البيانات العالمية لغرض إنجاح مشاريعهم الناشئة. وأبدى أبو فول إعجابه بتفاعل الحضور وأسئلتهم المهمة، وقال: " إن الهدف من مشاركة مايكروسوفت إثراء الرياديين المشاركين بالخبرات العالمية من خلال اطلاعهم على أحدث تكنولوجيا في عالم الريادة والأعمال." 

وأشاد أبو فول بالمتخصصين في مدينة روابي واهتمامهم الملحوظ بطرح هذه الملفات الحيوية في الورشة خاصة وأنها تجمع الجوانب البرمجية والتكنولوجية والريادية، ودعا لتنظيم المزيد من هذه الفعاليات المميزة. 

ورأى الخبير شيحيبار في تنظيم مثل هذه الفعاليات تذليلاً لصعاب تواجه الرياديين، وتيسيراً لطرق النجاح أمامهم. وأعرب شيحيبار عن إعجابه بالإنجازات في مدينة روابي واهتمام القائمين عليها بالمشاريع والبرامج  الريادية والتكنولوجية لدى شريحة الشباب، وأشار إلى مستوى الخدمات المتقدم التي توفرها الشركات التكنولوجية المستقرة في مدينة روابي، واعتبر مراكمة الخبرات في مدينة روابي رافعة متينة ومتكاملة للنهوض بواقع التكنولوجيا في فلسطين.   

وقالت ناديه سباعنة، من مؤسسة روابي، إن هذا المخيم يأتي ضمن الجهود التي تبذلها روابي لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني عبر شراكات استراتيجية بين مدينة روابي وشركة مايكروسوفت العالمية، والبنك الدولي. 

وجال خبراء مايكروسوفت في مدينة روابي للتعرف على إنجازاتها وشركاتها ومؤسساتها، بما في ذلك شركة عسل لتكنولوجيا المعلومات وحاضنة الريادة والأعمال كونكت، حيث أطلعتهم سباعنة على ماحققته روابي في مجال احتضان الشركات الفلسطينية الناشئة والاستثمار في الأفكار الريادية الشبابية، ومسعى مؤسس المدينة  لتكون أول مجمع تكنولوجي في فلسطين يستقطب كبرى الشركات التكنولوجية العالمية.  

 


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