شؤون فلسطينية

محدث: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

محدث: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس.

وقالت الداخلية إن السفر سيكون للحافلات المُرجعة من عمل اليوم الأربعاء، والحافلتين: الثانية، والثالثة حتى الرقم (81) من كشف (12/18).

وأكدت على التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت المسافرين باحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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