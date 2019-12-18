صحيفة: ولي العهد البريطاني يزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية الشهر المقبل





وبحسب موقع (i24 news)، فإن الأمير تشارلز استجاب للدعوة التي قدمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لزيارة السلطة.





وأشار الموقع إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة لولي العهد البريطاني إلى إسرائيل، حيث زارها لأول مرة في عام 1995 خلال مشاركته في جنازة رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل اسحق رابين، وفي عام 2016 خلال تمثيلية العائلة المالكة في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، ومع ذلك فان هذه هي المرة الأولى التي يوضع بها للأمير جدول أعمال رسمي لزيارته في إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الديوان الملكي البريطاني أن ولي العهد الأمير تشارلز سيزور إسرائيل الشهر القادم، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها إليه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لحضور "المؤتمر العالمي للهولوكوست" في نهاية شهر كانون ثاني/ يناير القادم، وأنه سيستغل زيارته إلى إسرائيل لعدد من اللقاءات الأخرى.