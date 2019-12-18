شؤون فلسطينية

العمادي يقرر إنشاء مركز "نوره" لغسيل الكلى شمال غزة بتكلفة 1.2 مليون دولار

العمادي يقرر إنشاء مركز "نوره" لغسيل الكلى شمال غزة بتكلفة 1.2 مليون دولار
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقّع السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اتفاقية البدء في أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مركز نوره راشد الكعبي لغسيل الكلى في محافظة شمال قطاع غزة، عصر اليوم الأربعاء.

وبحسب موقع (اللجنة القطرية) من المقرر أن تنفذ أعمال المشروع بإشراف مباشر من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، قرب مقر المستشفى الاندونيسي في شمال القطاع، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.

كما أنه من المقرر أن يتم تخصيص مبلغ حوالي نصف مليون دولار لتجهيز المبنى بالمعدات والأجهزة الطبية الخاصة بمرضى غسيل الكلى في محافظة شمال قطاع غزة.

وبدوره، أكد السفير محمد العمادي أن دولة قطر تأمل من خلال إنجاز هذا المشروع تحسين الخدمات المقدمة لمرضى غسيل الكلى وضمان استمرارية تقديم الخدمات لهم، وكذلك تخفيف ازدحامهم اليومي في المراكز الصحية الأخرى وعلى رأسها مجمع الشفاء الطبي.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد أقامت في شهر أغسطس من العام الحالي، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مركز نوره راشد الكعبي لغسيل الكلى.

وجرت مراسم وضع حجر الأساس على أرض المشروع بشمال القطاع بحضور ممثلين عن وزارة الصحة الفلسطينية ودائرة التعاون الدولي فيها، وعدد من مدراء المستشفيات العاملة في القطاع.

ومن جهته، قدّم الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الشكر لدولة قطر على ما تبذله من جهود كبيرة في خدمة أبناء قطاع غزة في مختلف المجالات، وأهمها المجال الصحي.

وأشاد أبو الريش خلال كلمته في حفل وضع حجر الأساس، بالمشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة، مؤكدا على أهمية إنشاء وتجهيز مركز لغسيل الكلى في شمال القطاع، والذي سيقدم الخدمة الصحية والرعاية اللازمة لمرضى الكلى في شمال قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 200 مريض.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء و(UNDP) يطلقان مختبر التسريع الفلسطيني ومنصة &#34;حلّوها&#34;

رئيس الوزراء و(UNDP) يطلقان مختبر التسريع الفلسطيني ومنصة "حلّوها"

صحيفة: ولي العهد البريطاني يزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية الشهر المقبل

صحيفة: ولي العهد البريطاني يزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية الشهر المقبل

وفاة سيّدة وإصابة 5 آخرين بحادث دهس في الخليل

وفاة سيّدة وإصابة 5 آخرين بحادث دهس في الخليل

اشتية: &#34;حلّوها&#34; منصة لأفكار ومبادرات الشباب وستأخذ الحكومة بتوصياتها

اشتية: "حلّوها" منصة لأفكار ومبادرات الشباب وستأخذ الحكومة بتوصياتها

ملحم: جهود تبذل بين الحكومة وسلطة الطاقة وكهرباء القدس والبنوك لشراء المديونية

ملحم: جهود تبذل بين الحكومة وسلطة الطاقة وكهرباء القدس والبنوك لشراء المديونية

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من منظمة المرأة العربية

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من منظمة المرأة العربية

الاحتلال يُصعد من هجماته على المزارعين الفلسطينيين

الاحتلال يُصعد من هجماته على المزارعين الفلسطينيين

دغلس: ندعو شعبنا إلى الاستنفار التام والتحرك الواعي في الميدان

دغلس: ندعو شعبنا إلى الاستنفار التام والتحرك الواعي في الميدان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء و(UNDP) يطلقان مختبر التسريع الفلسطيني ومنصة &#34;حلّوها&#34;

رئيس الوزراء و(UNDP) يطلقان مختبر التسريع الفلسطيني ومنصة "حلّوها"

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من منظمة المرأة العربية

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من منظمة المرأة العربية

الاحتلال يُصعد من هجماته على المزارعين الفلسطينيين

الاحتلال يُصعد من هجماته على المزارعين الفلسطينيين

دغلس: ندعو شعبنا إلى الاستنفار التام والتحرك الواعي في الميدان

دغلس: ندعو شعبنا إلى الاستنفار التام والتحرك الواعي في الميدان

المحكمة العليا للاحتلال ترفض التماس المعتقلة الإدارية شروق البدن

المحكمة العليا للاحتلال ترفض التماس المعتقلة الإدارية شروق البدن

وزير الحكم المحلي يفتتح محطة ترحيل النفايات في مدينة رفح

وزير الحكم المحلي يفتتح محطة ترحيل النفايات في مدينة رفح

اعتماد المعهد الكوري الفلسطيني بجامعة النجاح مركز اختبار دولي

اعتماد المعهد الكوري الفلسطيني بجامعة النجاح مركز اختبار دولي

الفرا: القضية الفلسطينية ستكون حاضرة باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

الفرا: القضية الفلسطينية ستكون حاضرة باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

منوعات

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

شمس الكويتية: أمي &#34;لطمت على وجهها&#34; بعدما وصلها هذا الخبر عني

شمس الكويتية: أمي "لطمت على وجهها" بعدما وصلها هذا الخبر عني

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

عربي

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

شاهد: الأمير تميم يرقص احتفالاً بـ &#34;المعالي الكايدة&#34;

شاهد: الأمير تميم يرقص احتفالاً بـ "المعالي الكايدة"

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله

دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله